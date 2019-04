Frederikshavn Døgncenter har slet ikke haft styr på de 10-18-årige unge, der har boet på hjemmet for særligt sårbare.

De unge har på mange områder opført sig fuldstændig, som de ville, og det resulterede blandt andet i seksuelle krænkelser på hjemmet, prostitution og stoffer.

»Kvaliteten af tilbuddet vurderes generelt til at være lav i forhold til ledelsen og medarbejdernes kompetencer til at sikre en tryg hverdag for de unge. Det er bekymrende for de unges sikkerhed og sundhed, at der foregår prostitution blandt de unge i tilbuddet.«

Så konkret står tilstanden på hjemmet beskrevet i Socialtilsyn Nords tilsynsrapport, som Nordjyske har søgt aktindsigt i. Tilstanden på hjemmet var så kritisk, at tilsynet valgte at give døgncenteret deres skrappeste sanktion.

Nemlig en trussel om skærpet opmærksomhed, hvis ikke døgncenteret med det samme rettede op på de mange problemer, som udover ovennævnte også handlede om magtanvendelse af pædagogerne og sugardating.

De mange alvorlige forhold kom frem under samtaler med unge på hjemmet, som blandt andet kunne fortælle om prislister for blowjobs, intime nøgenbilleder og lignende. Alt sammen noget, personalet har kendt til.

Personalet har nemlig ført udførlige daglige, skriftlige opdateringer på, hvordan det stod til med de unge.

I disse stod der blandt andet, at nogle unge åbent og ærligt erkender, at de prostituerer sig, og at disse unge selv sætter dagsordenen for hvordan og hvornår.

Udover de solgte seksuelle ydelser havde de unge det også svært med grænser over for hinanden.

På grund af mangelfuldt tilsyn om natten sov de unge, hvor de ville, på trods af at de fik besked på at sove på deres værelser. Det førte til seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd mellem de 10-18-årige.

Personalet forsøgte at dæmme op for adfærden gennem samtaler og psykologhjælp, men det hjalp ikke meget.

Af rapporten fremgår det også, at personalet brugte fysisk magt over for de unge som en form for pædagogik, og derudover valgte ikke at indberette magtanvendelsen til kommunen – stik mod gældende lovgivning.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra lederen af Døgncenter Frederikshavn, John Sloth Nielsen, som dog henviser til sin nuværende afdelingsleder hos Center for Familie hos Frederikshavn Kommune, Lone Hestvang.

Ifølge afdelingslederen har personale og ledelse handlet, som de skulle.

Døgntilbuddet blev lukket i slutningen af 2018 og er i stedet flyttet til et bosted, Granly, som ellers var lukket.

De unge, der boede på døgncenteret, er i dag flyttet til andre botilbud.