På Kofoeds Skole støttes udsatte til at finde deres stærke sider, for alle har noget at byde på. Forstander Robert Olsen fylder 60 år 7. april.

Da Astrid Krag (S) blev social- og indenrigsminister efter folketingsvalget sidste sommer, var Kofoeds Skole en af de første institutioner, hun besøgte.

Robert Olsen tog imod sammen med nogle af de elever, der undervises på skolen eller arbejder i værkstederne. Ministeren mødte også fire unge, som tidligere har været hjemløse. Nu bor de i villaer og lejligheder nær skolen, og de kunne fortælle om brudte familier og om trygheden ved endelig at have et sted at sove.

Bedre præsentation af sit nye område kunne ministeren ikke have ønsket sig. Forstander Robert Olsen, som fylder 60 år 7. april, har i det meste af sit liv arbejdet med mennesker, der har svært ved at finde fodfæste.

Siden 2011 som forstander på Kofoeds Skole, der ud over "hovedkvarteret" i Holmbladsgade på Amager har afdelinger i Aarhus, Aalborg og Nuuk og datterskoler i ni lande i Øst- og Centraleuropa.

Hver dag kommer der flere end 600 elever på skolens afdelinger i København og i Jylland. De undervises i så forskellige fag som yoga, madlavning, dansk og it.

Andre arbejder i skolens butikker eller i værkstederne. Uanset hvem de er, og hvilke problemer de kæmper med, så sker det ud fra tanken om hjælp til selvhjælp.

Men ikke i øjeblikket, hvor coronapandemien har lukket undervisning og værksteder. I stedet bruger de ansatte tiden på at holde kontakt på telefon med eleverne. De er hårdt ramt, for mange bor alene med skolen som eneste holdepunkt.

Robert Olsen er uddannet sygeplejerske, men det var ikke den klassiske sygepleje, der optog ham. Han skrev afgangsopgave om alkoholmisbrug og blev siden ansat i psykiatrien og på institutioner for hjemløse og misbrugere.

Den erfaring førte ham til Mændenes Hjem, hvor han i 17 år var forstander. Hjemmet er Nordens mest besøgte sociale tilbud - centralt beliggende på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade på Vesterbro.

Da han begyndte, var det heroin, der styrede dagligdagen. I dag er det kokain, men også hash, som med årene er blevet stærkere og dermed mere afhængighedsskabende.

Den sociale indignation kom med opvæksten på Nørrebro. I barndomshjemmet diskuterede forældrene politik, ofte set med de svagestes øjne. Begge forældre var veluddannede, men dengang var Nørrebro et andet end i dag, ligesom det satte sit præg på familien, at det ene hold bedsteforældre var døvstumme.

Ud over at være forstander på Kofoeds Skole er Robert Olsen formand for Københavns Kommunes Frivilligråd og medlem af Københavns Kommunes Udsatteråd.

Han er gift og har to voksne børn.

