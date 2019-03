Unge ordblinde har med den rette støtte lige så gode chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse som andre.

Hvis man ikke kan se forskel på b og p. Og hvis bogstavernes lyde driller. Så kan det være svært at komme gennem skolesystemet.

Men med tekniske hjælpemidler og anden assistance kan ordblinde faktisk klare sig næsten lige så godt som alle andre unge i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse.

Det viser den første systematiske undersøgelse af den specialpædagogiske støtte (SPS), som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen viser, at elever, der har modtaget SPS, har lige så gode chancer som deres klassekammerater for at gennemføre en ungdomsuddannelse og for at komme videre i uddannelsessystemet.

Dog får de typisk lidt lavere karakterer. Men hvis man sammenligner med det faglige udgangspunkt, de kom fra, får de faktisk et større løft end andre elever.

I Dysleksi Ungdom, der er en forening for unge ordblinde, nikker næstformand Rasmus Madsen genkendende til undersøgelsens konklusioner.

Som ordblind kan du gå i gymnasiet, på HF eller en erhvervsuddannelse på stort set lige fod med andre unge, er foreningens erfaring.

- Hvis man bare har de hjælpemidler, der skal til, og får pensum inden for den tid man skal bruge det, er der ikke de store problemer. Man kan også få lidt ekstra tid til de skriftlige opgaver, siger han.

Hjælpen til de ordblinde består blandt andet i, at bøger bliver digitaliseret og læst højt. En såkaldt "it-rygsæk" med en computer med særlige programmer og andre hjælpemidler er også en del af standardstøtten.

Og så er der inden for de seneste år kommet bedre programmer, der kan aflæse tekst, der ikke er tekst i digital forstand - for eksempel på et papir eller et opslag på Facebook.

I det hele taget har den teknologiske udvikling gjort tilværelsen nemmere for ordblinde.

- Helt lavpraktisk kan man nu diktere til sin telefon. Det kunne man ikke for ti år siden. Du kan også få læst op på telefonen, siger Rasmus Madsen.

Flere og flere unge har gennem de senere år fået støtte under SPS. Langt de fleste støttemodtagere er ordblinde. Men SPS-modtagere med udviklingsforstyrrelser udgør en stigende andel.

Også elever med andre psykiske vanskeligheder kan få støtte. De øvrige grupper klarer sig dog knap så godt som de ordblinde, viser undersøgelsen.

I 2017 blev der brugt cirka 190 millioner kroner på SPS til 20.000 elever på ungdomsuddannelserne. Af dem var 72 procent ordblinde, mens 16 procent havde udviklingsforstyrrelser.

