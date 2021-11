En stor, mobil skadestue holder de næste tre weekender parkeret på Rådhuspladsen, hvor den skal hjælpe med at aflaste sundhedsvæsenet.

Det skyldes de mange julefrokoster i nattelivet, som i forvejen skaber travlhed på landets akutmodtagelser.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

»Formålet er både at skabe tryghed blandt borgerne i de travle weekendnætter og aflaste regionens samlede akuthjælp. Initiativet vil blive evalueret efter to-tre uger, hvor vi vil tage stilling til, om det giver mening at videreføre, og om der eventuelt skal justeres på tilbuddet,« siger Lars Gaardhøj (S), der er regionsrådsformand.

Er du nogensinde kommet til skade under en julefrokost?

Den mobile skadestue er en kæmpe lastbil, der vil fungere som en fremskudt akutklinik, og her vil bemandingen fra regionen behandle småskader fra nattelivet og vurdere, om patienter skal sendes videre til hospitalerne.

Ifølge Anders Damm-Hejmdal, som er lægelig leder af regionens vagtcentral, kommer der i nattetimerne i weekenden mange henvendelser om berusede folk på akuttelefonerne. Det kan være alt fra folk, der ringer ind om deres ven, som er lidt for fuld til at cykle hjem, til folk, der ringer, fordi de har fundet en fuld person, der sover.

»Ofte ringer folk fra nattelivet ind flere gange og bliver længe i telefonen, hvis de også selv er berusede. Vi har ikke en mirakelkur mod beruselse, og oftest handler det om at folk skal rådgives til at komme sikkert hjem. Det er ikke en akut opgave for sundhedsvæsenet og man skal ikke ringe 112 medmindre, det er akut og livstruende. Derfor håber vi, at denne løsning kan aflaste både telefonlinjerne og hospitalerne,« fortæller han.

Det mobile behandlingssted vil være placeret midt på Rådhuspladsen i København, og der vil være åbent fredag og lørdag mellem klokken 22 og 05.