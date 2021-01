Er 2021 året, hvor du skal kvitte smøgerne? Så kan du med fordel downloade app'en e-kvit.

Den digitale vej er nemlig ligeså effektiv som tilsvarende fysiske rygestopkurser, viser en ny evaluering.

Helt præcis lykkes mere end hver femte københavner, der bruger e-kvit, med at blive røgfri, viser evalueringen, som Kræftens Bekæmpelse har lavet for Københavns Kommune.

Og det er altså samme succesrate som rygestopkurserne.

Der har da også været en stigende interesse for den digitale vej til rygestop. I foråret, da coronaen første gang lukkede hele Danmark ned, havde app'en tredoblet sine brugere i forhold til tidligere år.

I 2019 var der 1.298 tilmeldinger i april, mens der har været 3.443 i 2020.

DR-korrespondenten Stéphanie Surrugue er en af de danskere, der har taget app'en i brug. Lige før nytår lagde hun et billede af e-kvit op på Instagram, hvor hun fejrede tre måneder som røgfri.

'Mit nytårsforsæt: At blive ved med at med være ikkeryger,' skrev hun til billedet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Stéphanie Surrugue (@surruguemedia)

Det er især yngre med en mellemlang eller lang uddannelse eller storrygere, der har succes med e-kvit, viser evalueringen.

På de traditionelle rygestopkurser, hvor man deltager i grupper, er deltagerne derimod typisk ældre og har en kortere uddannelsesbaggrund.

»Rigtig mange rygere vil gerne stoppe med at ryge, men det kan være svært at gennemføre helt på egen hånd. Derfor er det vigtigt, at vi i København har en bred palette af forskellige tilbud, for det der virker for nogle, virker ikke nødvendigvis for andre. Mens fleksibiliteten med det digitale tilbud er vigtig for nogle borgere, er det for andre vigtigt med den personlige kontakt for at fastholde motivationen, og her kan de fysiske kurser, hvor man møder andre, være mere effektive,« siger sundheds- og omsorgsborgmester i København Sisse Marie Welling (SF) i en pressemeddelelse.

Evalueringen viser også, at brugerne i e-kvit er meget dedikerede. Under fire procent af brugerne har slettet deres profil et halvt år efter tilmelding.

Dog skifter omkring en tredjedel stopdato undervejs, formentlig fordi de er faldet i og må give sig selv en ny chance.

E-kvit er tilmed en billig løsning for kommunen.

Et succesfuldt rygestopforsøg, hvor en københavner anvender e-kvit, koster nemlig kun Københavns Kommune 69 kroner.

»E-kvit er et godt, nemt og billigt redskab – evalueringen viser, at mere end hver femte af dem, der bruger appen, rent faktisk gennemfører rygestoppet. E-kvit er oplagt som kommunalt rygestoptilbud til borgerne, da appen når ud til en målgruppe, som ikke normalt deltager i kommunens rygestoptilbud,« siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse i pressemeddelelsen.