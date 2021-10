Der er Gert Mejlshede, hvis låsesmede-forretning slet ikke tager opgaver i København på grund af manglende mulighed for at parkere.

Så er der Maibritt Køster, der får sin nabo til at holde øje med sine sovende børn, mens hun forsøger at finde en parkeringsplads.

Og så er der vejrværten Peter Tanev, der helt undlader at tage bilen efter klokken 16, fordi han ved, at det vil være særdeles svært at komme tilbage senere og stille bilen ved hjemmet.

B.T. har givet stribevis af eksempler på konsekvenserne af, at der ikke er parkeringspladser nok til alle i København.

Det faktum bliver kun forværret af, at 3.715 parkeringspladser optages af containere, stilladser og andet udstyr i forbindelse med byggeri på offentlige veje.

Nu lader det til, at der kan være en smule hjælp på vej fra rådhuset, skriver Berlingske.

Avisen skriver, at Venstre foreslår at leje et stort antal parkeringspladser ved Biologisk Institut på Københavns Universitet på Østerbro.

Her er der over 200 pladser, der som regel er ledige i aften- og nattetimerne.

»Situationen er fuldstændig uholdbar. Derfor skal vi skaffe flere parkeringspladser, og det her er en billig og enkel måde at gøre det på. For det kræver hverken, at vi bygger nyt eller fjerner nogle grønne arealer,« siger Jens-Kristian Lütken (V), der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, til Berlingske.

Han er klar over, at 200 pladser slet, slet ikke slår til. Men det er et sted at starte, forstås det - en lavthængende frugt - der her og nu kan gøre livet en smule lettere, indtil ønsket om underjordiske parkeringsanlæg engang er etableret.

Ifølge Jens-Kristian Lütken bør kommunen fremover bør tænke mere i at leje p-pladser fra private virksomheder i tidsrum, hvor disse er ledige.

Det får opbakning af Socialdemokratiets politiske ordfører i København, Jonas Bjørn Jensen, melder han over for Berlingske.

Socialdemokraternes spidskandidat, Sophie Hæstorp Andersen, har tidligere foreslået at nedlægge 42.000 parkeringspladser i hovedstaden.