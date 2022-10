Lyt til artiklen

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser lige nu en gerningsmand til bedragerisager.

Ifølge politiet har han franarret ældre borgere deres kreditkort.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

For omkring to uger siden blev fire borgere i Ribe ringet op af en person, der udgav sig for at være fra bedrageriafdelingen i en bank.

Og under påskud af, at der var sket et misbrug af borgernes kreditkort, tilbød den falske bankansatte at afhente kortet hjemme hos de ældre borgere.

Tre borgere hoppede i fælden og udleverede deres kreditkort. Efterfølgende blev der hævet penge på to af kortene.

Så kan du genkende manden på billederne, eller har du andre oplysninger, der kan hjælpe med opklaringen, så hører Syd- og Sønderjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.