Mange spændte danskere får i disse dage svar på, om de kan få fjernvarme eller ej.

I en pressemeddelelse skriver Kommunernes Landsforening, at 670.000 ejendomsejere nu vil modtage besked.

32 procent har fået at vide, at de allerede i dag kan få fjernvarme, eller at der ligger et godkendt projektforslag for det i deres omåde. 40 procent har fået at vide, at deres område er udlagt til fjernvarme, men at det kræver yderligere analyser.

22 procent har fået at vide, at der ikke kommer fjernvarme i deres område, og at de derfor bør konvertere til en alternativ varmekilde i stedet for gas.

De sidste seks procent har fået en anden besked, eksempelvis at der er mulighed for fælles mindre varmeløsninger, hvis der ikke kommer fjernvarme i omåde.

Formanden for KL's Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen, siger om brevene:

»I kommunerne arbejder vi benhårdt for at få fjernvarme så hurtigt som muligt ud til borgerne, Men vi er ikke i mål før fjernvarmerørene er i jorden, og varmen når ud i danskernes stuer. Derfor vil nu gå til regeringen med en række forslag til, hvordan vi får sat turbo på udrulningen af fjernvarme.«

200.000 danskere vil altså kunne se frem til at få fjernvarme enten nu, eller indenfor de kommende år. Det kan forhåbentligt varme i en kold tid, hvor det for mange danskere er blevet et stort problem at klare varmeregningen efter Ruslands overfald på Ukraine.