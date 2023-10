Der var flere hundrede mennesker samlet på Den Røde Plads på Nørrbro tirsdag aften, hvor den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir afholdt en demonstration til støtte for Palæstina.

Konflikten har raset siden lørdag, hvor Hamas udførte flere angreb i Israel - blandt andet på en musikfestival, hvor man indtil videre har fundet 260 døde. Senere har Israel udført flere gengældelsesangreb, og det samlede antal døde har passeret 1000.

B.T. fik et interview med medlemmet Taimullah Abu-Laban, om hvorvidt han mener, at Hamas' angreb på en israelsk musikfestival var i orden. Du kan se hele interviewet i toppen af artiklen.

Synes du, det er i orden at dræbe unge festivalgæster?

»Kampen foregår med de israelske hærstyrker. Ligesom de danske modstandskæmpere kæmpede mod nazisoldaterne, så er kampen imod hærstyrkerne.«

Men du mener, det er okay, at man slog 260 mennesker ihjel til musikfestivalen?

»Et besat folk har retten til at slå tilbage mod militærstyrker. Mod dem, der besætter dem.«

Jeg vil gerne høre, om du synes, det angreb, der blev begået på musikfestivalen er legitimt?

»De videoer, jeg har set, og som er gået verden rundt, det har været af modstandskæmpere, som har taget hånd om civile. Der er interviews med israelske jøder, der fortæller, hvordan modstandskæmperne passede på dem og ikke gjorde noget ved dem, kvinder og børn.«

Taimullah Abu-Laban fra Hizb ut-Tahrir mener, at palæstinenserne er at sammenligne med de danske modstandsfolk. Foto: Screenshot Vis mere Taimullah Abu-Laban fra Hizb ut-Tahrir mener, at palæstinenserne er at sammenligne med de danske modstandsfolk. Foto: Screenshot

»Så snart palæstinenserne forsvarer sig selv, så bliver de kaldt terrorister.«

Men jeg bliver simpelthen lige nødt til at spørge en gang til, for jeg mener ikke, du svarer på spørgsmålet. Mener du, at angrebet på musikfestivalen var legitimt?

»Det er dig, der taler om et angreb på en musikfestival. Det angreb, som hele verden har set, og som har ydmyget det israelske militær, har været angreb på kaserner og militærbaser.«

Så du anerkender ikke, at der er sket et angreb på en musikfestival, hvor 260 er døde?

»Ifølge zionisterne selv så har modstandsbevægelsen fået ramt på generaler, elitesoldater, sikkerhedsfolk, efterretningsfolk og politifolk.«

»Hele verden har set, hvordan den israelske besættelsesmagt, som kun er i stand til at bombe forsvarsløse kvinder og børn, at så snart, der er nogen, der slår tilbage, så bliver de ydmyget.«

Du kan se hele interviewet i toppen af artiklen.