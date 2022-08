Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Snus og røgfri nikotin er blevet et hit blandt de helt unge.

Det mærker de danske tandlæger – som får unge patienter ind med skader, der kan være varige.

Lidt over halvdelen af de danske tandlæger har i løbet af de seneste tre år fået flere patienter med skader i mundhulen på grund af snus eller røgfri nikotin.

Det viser en ny undersøgelse, som over 900 tandlæger har deltaget i.

Og det er særligt de unge, tandlægerne ser flere af.

Derfor slår Tandlægeforeningen nu alarm.

»Det er en meget bekymrende udvikling, som jeg genkender fra min egen klinik. Flere og flere unge kommer ind med skader i tænder og mund, fordi de jævnligt bruger snuslignende produkter. De risikerer desværre at få alvorlige skader, der kan være uoprettelige,« siger Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist i en pressemeddelelse.

Det er især unge i alderen 19-29 år, som i stigende grad bruger snus eller røgfri nikotin, viser Tandlægeforeningens undersøgelse.

Men en tredjedel af tandlægerne oplever også en stigning hos børn og unge op til 18 år. Ifølge Susanne Kleist ser det ud til, at mange begynder at bruge snus, inden de fylder 18 år, men de alvorlige skader viser sig typisk først, efter de har forladt børne- og ungdomstandplejen.

Skader som slimhindeforandringer og tandkød, der trækker sig tilbage – og som ofte kan være varige.

»Snus irriterer mundslimhinden og kan også få tandkødet til at trække sig tilbage, hvis man bruger det længe nok. Og tandkød, der først har trukket sig tilbage, så tænderne er blevet længere, kommer ikke tilbage, selvom man stopper,« siger Susanne Kleist.

Det er meget individuelt, hvor lang tid det tager, før skaderne begynder at opstå, idet nogle er født med tykt og stærkt tandkød, mens andre har et svagere tandkød og derfor ikke skal tage snus længe, før skaderne viser sig.

Susanne Kleist anbefaler derfor, at man helt stopper eller minimerer forbruget og ikke placerer posen med snus det samme sted i munden hver gang.

Derudover opfordrer hun til, at teenageforældre til at tage en snak med deres børn.

»Mange forældre ved måske ikke, at deres børn bruger snus, fordi det er røgfrit, og derfor er nemt at skjule. Og mange børn er måske heller ikke klar over, at snus kan give varige skader på tænderne, men også på hjernen. Det er derfor vigtigt, at forældre tager en snak med deres børn om, hvad snus kan gøre ved dem,« siger Susanne Kleist.