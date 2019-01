Festivalen Tinderbox har torsdag tilføjet ti nye navne til sit program. Blandt andet Diplo og Greta Van Fleet.

Den fynske festival Tinderbox er allerede spækket med store navne, men torsdag er endnu flere tilføjet til plakaten i 2019.

Ti nye navne, herunder Diplo, Lil Uzi Vert og Greta Van Fleet, er nu på programmet, afslører Tinderbox i en pressemeddelelse.

Hitmageren Diplo, der er kendt fra gruppen Major Lazer, har blandt andet produceret for Justin Bieber og MØ på nummeret "Cold Water". Han indgår også i gruppen Jack Ü med Skrillex.

Han besøgte festivalen i 2015 med Major Lazer, hvor musikmediet Gaffa kvitterede med fem ud af seks stjerner.

- Dette er ikke en koncert, dette er ikke et dj-sæt, dette er militant infantilisme og et cirkus af bas, hvor alle tvinges i knæ til en musikalsk omgang "Simon siger", skrev Gaffa.

Tinderbox har også tilføjet hiphopperen Lil Uzi Vert til plakaten. Hans hit fra 2017 "XO Tour Llif3" rammer snart én milliard afspilninger på Spotify.

Også rockbandet Greta Van Fleet kan opleves i Odense til sommer. Bandet er tungt inspireret af rocklegenderne Led Zeppelin, som flere musikanmeldere har sammenlignet dem med.

Deres EP "From the Fires" er i år nomineret til fire Grammy Awards.

Den blot 17-årige Billie Eilish fra Los Angeles tilslutter sig den allerede lange liste af popartister på Tinderbox. Hun har tidligere samarbejdet med Khalid og Vince Staples og er allerede et etableret navn. Hendes debutalbum udkommer i marts.

Danske The Minds of 99 hopper også med på plakaten. De anses som et af de stærkeste rocknavne i Danmark i øjeblikket. Bandet modtog P3 Prisen lørdag.

Plakaten består allerede af den amerikanske popstjerne Lana Del Rey og hiphopperen A$AP Rocky, der kommer til Danmark for første gang siden 2014.

Festivalen finder sted i Tusindårsskoven i Odense 27. juni til 29. juni.

Billetterne er til salg i øjeblikket.

/ritzau/