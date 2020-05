»Miljø,« råber Bertel Haarder (V) ned gennem Vandrehallen på Christiansborg for at få miljøordførerne ind i salen.

Politikerne må tage lavpraktiske metoder i brug for at få afstemningerne til at lykkes under coronakrisen.

Under afstemningerne må kun ordførerne og ministeren på det område, som lovforslaget omhandler, være i Folketingssalen.

Resten af de 179 medlemmer går derefter i en lang række op gennem Vandrehallen, hvorefter de én efter én går ind for at stemme.

Hverdagen er ændret på Christiansborg. Foto: Jacob Friberg

Med seks forslag på dagsorden må de tirsdag eftermiddag gentage den manøvre igen og igen.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og jeg håber heller ikke, at jeg nogensinde igen skal opleve noget så fjollet,« siger Bertel Haarder, der i alt har været medlem af Folketinget i 39 år.

»Men når vi har besluttet det for alle, skal vi også gøre det selv,« tilføjer han.

De nye retningslinjer blev mandag præsenteret af Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen.

Reglerne mødes med forståelse af politikerne - også fra Folketingets mest erfarne medlem.

»Jeg er meget tilhænger af, at vi selv skal udsættes for den ufrihed, som har sænket sig over landet, og som jeg håber, at vi meget hurtigt kan komme ud af.«

Lederne af Folketingets partier mødes onsdag til nye forhandlinger om genåbningen af Danmark.

Anden fase af åbningen er trådt i kraft, blandt andet med åbning af caféer og restauranter, men epidemien er så meget under kontrol, at statsminister Mette Frederiksen foreslår en udvidelse af fase 2.

I et oplæg til de andre partiledere har Mette Frederiksen foreslået, at Statens Serum Institut laver beregninger på effekten af at åbne blandt andet fitnesscentre, svømmehaller, højskoler, forlystelsesparker samt alle uddannelsesinstitutioner.

Som det tidligere er set, er beregningerne det centrale omdrejningspunkt, når partilederne onsdag mødes til forhandlinger.

Det eneste, som Mette Frederiksen ikke foreslår at regne på, er en åbning af grænserne samt en åbning af diskoteker, barer og spillesteder, fremgår det mailen.

