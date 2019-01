Den legendariske bar Cosy i det indre København har fyret op for festerne for homoseksuelle, hetroseksuelle og alt derimellem siden 1941.

Men en ting bliver der slukket for her i det nye år. Nemlig cigaretterne.

For indehaver af Cosy Bar, Camilla Lantz, vil sætte en stopper for rygning indendørs, som ellers har været tilladt indtil nu. Derfor har barpersonalet sat ind i kampen mod nikotin og tjære, som har sat sig overalt i baren. Men det har vist sig at være mere vanskeligt end som så.

»Vi har altid pudset vores filter jævnligt, men det chokerer mig, hvor sindssygt ulækkert det så ud. Det er jo nærmest levende og helt behåret,« siger Camilla Lantz til B.T.

Foto: Camilla Lantz Vis mere Foto: Camilla Lantz

Indehaveren havde afsat fire dage til rengøringen af baren. Hun indså dog hurtigt, at det ville tage længere tid.

Derfor holder baren nu lukket hele januar måned.

»Man kan stadig mærke røgen i lokalet, selvom vi har brugt eddike til at affedte tjæren, salmiak til at dræbe bakterierne og så har vi forseglet væggen med, og så skal der males ovenpå,« fortæller Camilla Lantz, der for flere år siden overtog baren efter sin mor.

Hun mener, at det er den rette tid nu til at gøre Cosy Bar røgfri.

Foto: Camilla Lantz Vis mere Foto: Camilla Lantz

»Opbakningen til et rygeforbud er meget større end tidligere, og tonen er blevet meget anderledes. Ikke-rygere tør stille krav til beværtningerne,« siger Camilla Lantz og fortsætter:

»Vi har været der i mange år, og hvis vi fortsat skal eksistere i fremtiden, så må vi også rykke os. Det gør vi med et forbud.«

Fremover vil gæsterne på Cosy Bar kunne nyde en cigaret i gården, hvor Camilla Lantz agter at stille krukker frem til skodder.

Men hun understreger, at det ikke er en invitation til, at festen rykker udenfor.

Tværtimod vil hun gøre det nemt for gæsterne at komme udenom køen, når gæsterne skal ind igen, når de er færdige med at ryge. Dette gør hun i hensynet til naboerne.

Og rygningen er ikke det eneste tiltag, som Cosy Bar genåbner med.

»Jeg vil fjerne den sene åbningstid, så Cozy ikke længere holder morgenfester til klokken 8, men i stedet lukker klokken 5 hver nat,« siger Camilla Lantz.

Cosy Bar genåbner som røgfrit sted den 1. februar.