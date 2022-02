Snart bliver det muligt for fædre og medforældre at få ret til 24 ugers betalt barsel.

I hvert fald hvis du er ansat hos Deloitte, der ønsker at gøre det mere attraktiv for fædre at tage orlov.

»For os som virksomhed er det en helt klar løftestang at få flere mænd til at tage orlov og gøre det endnu mere legitimt, end det har været hidtil,« fortæller HR-direktør hos Deloitte, Camilla Kruse.

Hidtil har det været sådan hos Deloitte, at mændene har haft orlov i to uger efter fødslen og derudover har haft ret til at holde op til ti ugers betalt orlov.

Men det gør de nu op med hos Deloitte. Og derfor får fædre, medforældre – ligesom mødre – ret til 24 ugers betalt barsel fra 1. juni.

Derudover får alle medarbejdere fra 1. februar ret til betalt barsel efter kun tre måneders ansættelse og ikke efter 12 måneder, som det hidtil har været.

Ifølge Camilla Kruse, er det langtfra alle, der på nuværende tidspunkt benytter sig af orloven, og det har særligt skyldtes bekymringer omkring økonomi.

»En af de helt store årsager til, at mange fædre har droppet orloven, er på grund af økonomien. Det vil vi gerne lave om på, og derfor vil vi forlænge perioden med løn, men håber også at det kan bidrage til at gøre det mere attraktivt grundlæggende,« fortæller Camilla Kruse.

Er det en god ide, at Deloitte indfører lige barselsvilkår?

Men også bekymringen om at forringe ens karrieremuligheder har været en årsag til, at mændene har fravalgt orloven.

»De er bekymrede for, hvis de er for længe på orlov, at de kommer bag i køen til spændende opgaver eller til forfremmelser,« fortæller hun og fortsætter:

»At der forhåbentlig bliver mange flere, der tager orlov i flere måneder, regner jeg med kommer til at betyde, at det også bliver nemmere at gøre det, og at man ikke er ligeså bekymret for sin karriere.«

Hun anerkender dog, at vejen dertil kan blive lang, og at det kræver tilvænning.

»Jeg tror, det kommer til at tage noget tid, fordi det her jo er en stor samfundsmæssig og kulturel ændring. Det er jo noget, kvinderne mange steder står på som deres ret og noget, de skal have, så jeg tror, der vil opstå en del debat i de små hjem,« siger hun.

Med eller uden løn er der dog chance for, at flere mænd vil holde mere barsel de kommende år. Lovgivning fra EU betyder nemlig, at der fra 1. januar 2022 skal være to måneders øremærket barsel til begge forældre.