Danskernes opbakning til EU er vokset markant, siden briterne gennemførte deres Brexit-afstemning i 2016.

Et klart flertal af danskerne afviser muligheden for, at Danmark skal følge i briternes fodspor ud af EU.

Forud for det kommende EU-parlamentsvalg i maj er der en historisk stor opbakning til EU-medlemskabet blandt danskerne.

Det viser en ny måling fra Kantar Gallup, skriver Berlingske.

Opbakningen til et dansk brexit er faldet markant siden den britiske folkeafstemning i juni 2016.

62 procent svarer, at de ikke ønsker en dansk EU-folkeafstemning, mens 26 procent ønsker en afstemning om EU-medlemskabet.

Og hvis en folkeafstemning blev afholdt, ville 66 procent stemme for at blive i EU, mens 22 procent ville stemme for, at Danmark skulle træde ud af EU.

Storbritanniens brexitforløb har skubbet mere til den danske EU-debat, end noget andet nogensinde har gjort. Det mener professor og valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

- Det er jo den største forskydning af danske EU-holdninger i historien, du ser her. Med alle vores afstemninger og al den debat, som vi har haft helt tilbage fra EF-pakken i 86 og hele vejen op, så har danskerne været delt stort set 50-50, siger han til Berlingske.

Før den britiske afstemning i 2016 svarede næsten hver tredje dansker i en tilsvarende undersøgelse, at Danmark burde følge briterne ud af EU. Lige under halvdelen ønskede derimod at blive i EU, mens resten var uafklarede.

- De problemer, som briterne har været igennem, har tydeligt afspejlet sig i, at danskerne har set, at det ikke er så nemt at træde ud af EU, som vi måske troede, og som nok også briterne troede, at det var, siger Kasper Møller Hansen.

Han noterer sig, at EU-positive partier som Venstre og Socialdemokratiet næsten får fuld opbakning fra deres vælgere.

Og hos EU-skeptiske partier er der sket et markant skred blandt vælgerne.

Langt færre af Dansk Folkepartis og Enhedslistens vælgere er indstillet på at opgive EU-medlemskabet end tidligere.

