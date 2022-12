Lyt til artiklen

Synes du, leveomkostningerne er steget det seneste år?

Så har du fuldstændig ret – ja, faktisk er stigningen i leveomkostningerne på verdensplan historisk høj.

Ifølge dette års 'Worldwide Cost of Living Index' – som er et verdensomspændende indeks for leveomkostninger, der udgives af Economist Intelligence Unit (EIU) – er leveomkostningerne i gennemsnit steget med hele 8,1 procent i 2022 globalt set.

Det skyldes ifølge EIU – ikke overraskende – krigen i Ukraine, inflationen og coronapandemiens vedvarende påvirkning af verdensøkonomien.

»Vi kan tydeligt se påvirkningen i dette års indeks, hvor den gennemsnitlige stigning i leveomkostningerne på tværs af de 172 byer i vores undersøgelse er den største, vi har set i de 20 år, vi har digitale data for,« siger Upasana Dutt, som er chef for UIB's analyseenhed for globale leveomkostninger, i en pressemeddelelse ifølge CNN.

Undersøgelsen viser også, at det står endnu værre til i andre storbyer verden over end i København.

For EIU – som er et søsterfirma til den kendte avis The Economist – udgiver som en del af sit årlige indeks en liste over de storbyer i verden, som er dyrest at bo i.

Her lå København nummer otte i 2021, men i år er den danske hovedstad røget ned på tiendepladsen.

New York og Singapore deler den tvivlsomme ære at være de dyreste byer at bo i ifølge EIU.

Du kan se hele top 10 her: