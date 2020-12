Lige før klokken seks i morges skete der et ægte julemirakel på Amager i København.

I de tidlige morgentimer kørte en lille hvid varevogn ind foran Statens Serum Institut. Den så ikke ud af meget, men indholdet fik store smil frem hos dem, der stod klar til at tage imod den.

»Det er helt fantastisk og en virkelig stor dag for os alle sammen,« siger Anne-Marie Vangsted.

Hun er direktør for Testcenter Danmark og var stået tidligt op for at at være med til at tage imod de allerførste vacciner mod covid-19.

Vaccine under eskorte gennem Danmark. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Vaccine under eskorte gennem Danmark. Foto: Presse-fotos.dk

Og synet af kasserne med den vaccine, der på mange måder er lyset for enden af tunnelen, bragte glæde hos de fremmødte.

Efter vaccinernes ankomst kontrollerede ansatte ved Statens Serum Institut indholdet, temperatur og de forhold, vaccinerne har haft under deres rejse fra Belgien.

Herefter blev vaccinerne ompakket i fem kasser - en til hver region - og omkring klokken ti var kasserne klar til at fortsætte deres vej frem til de plejehjemsbeboere, der er udvalgt til at være de første, som får vaccinen.

Anne-Marie Vangsted var også med til at sende vaccinerne afsted igen, og hun glæder sig over, at vi i morgen kan gå i gang med at vaccinere mod coronavirussen.

Lastbilen med vaccinerne ankommer. Vis mere Lastbilen med vaccinerne ankommer.

I den kommende uge ventes der at blive leveret yderligere 38.025 vaccinedoser. I ugerne efter vil der komme knap 48.000 doser om ugen.

Danmark har lagt billet ind på at købe vaccinedoser fra Pfizer og BioNTech, så 1,5 millioner danskere kan vaccineres med vaccinen. Desuden vil Danmark købe yderligere 2,6 millioner doser af coronavaccinen. Den forventes dog først at kunne blive leveret i marts eller april 2021.