Regnskabet for den danske pelsindustri er gjort op, og der er en fællesnævner - blodrøde tal.

Priserne på minkskind er nemlig de laveste i 16 år.

Det er stærkt medvirkende til, at den danske pelsbranche har lidt et tab på 1,3 milliarder kroner i år 2019. Det skriver Finans.dk.

Mediet skriver, at verdens største auktionshus for minkskind, Kopenhagen Fur, har konkluderet, at gennemsnitsprisen for danske minkskind blot var 198 kroner per skind.

Da omkostningerne for at producere de danske skind er på ca. 275 kroner per skind, er tabet i gennemsnit 77 kroner for hvert skind, der er blevet solgt.

Det er ud fra det regnestykke, at tabet på 1,3 milliarder er udregnet.

Til sammenligning kostede et minkskind omkring 600 kroner tilbage i 2013.

Den dystre dom over pelsindustriens omsætning for 2019 kan konkluderes nu, da årets sidste aktion er løbet af stablen.

Finans.dk skriver, at det er fjerde år i træk, at de danske minkavlere taber penge på produktionen af minkskind.

I løbet af november og december skal minkavlerne og deres bankforbindelser finde ud af, om produktionen skal fortsætte uændret i 2020 til trods for tabet.

Det forventes, at den omkostningstunge produktion betyder, at et betydeligt antal minkavlere vil lukke deres foretagne.

Den danske minkbranche udgør ifølge finans.dk 33 pct. af den globale markedsandel.

Kopenhagen Fur skriver på deres hjemmeside, at det 'har været en vanskelig auktionssæson'.

Tidligere på ugen har Tage Pedersen, bestyrelsesformand for Kopenhagen Fur, udtalt sig om de lave priser på minkskind i 2019 til Finans.dk.

»Vi håber, tror og beder til, at dette er bunden - både af hensyn til minkavlerne og af hensyn til alle sektorens underleverandører. Alle i sektoren lider økonomisk med de aktuelle priser,« sagde Tage Pedersen.

Han fastslog desuden, at lagrene af skind i Kina er ved at være tomme, og at et mindre udbud på aktionerne i 2020 kan få en positiv indvirkning på priserne på minkskind.