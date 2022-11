Lyt til artiklen

»Det er svært at gå tiggergang, men jeg tillader mig alligevel at dele dette opslag.«

Sådan starter Den Gamle Bys direktør, Thomas Bloch Ravn, i et opslag i Facebook-gruppen 'Den Gamle Bys venner', hvor museet efterlyser pengedonationer.

For museet i Aarhus mangler penge og derfor har man spurgt i gruppen med knap 14.000 medlemmer.

'For at vi fortsat kan stå på den liste, der gør, at Den Gamle By fortsat kan modtage arv, uden at der skal betales arveafgift, har vi nemlig hvert år brug for i alt 100 donationer af minimum 200 kroner. I øjeblikket mangler vi 31 donationer.'

I et andet opslag, som Den Gamle By på Facebook har delt, uddyber man, at mange af attraktionerne såsom ombygning af Gæstgivergården er blevet mulige via testamentariske donationer.

Selvom museet altid har været afhængig af private donationer, er det blevet tydeligere efter coronakrisen.

Og opslaget virker dog til at have virket.

For mange i kommentarfeltet har skrevet, at de har sendt penge til museet i håb om, at det består.