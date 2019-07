Det har betydning for prisen, at historisk byhus i Køge har optrådt som 'Matador'-figuren Agnes Jensens hus, lyder det fra ejendomsmægleren

I hjertet af Køge på den brostensbelagte Kirkestræde er et helt særligt hus sat til salg.

Det gule bindingsværkshus blev nemlig benyttet i tv-serien 'Matador'.

Det er en shippingdirektør, der er kendt i lokalområdet, der sælger den 114 kvadratmeter store bolig, som han har ejet, siden han købte det af kommunen for en håndfuld år siden.

Prisen er 5.750.000 kroner, skriver TV2 Lorry.

Det historiske byhus er opført i 1802, har været ejet af kommunen og blev totalrenoveret i 2016. Forhuset er i dag fredet, og med i købet får den kommende ejer altså også et lille stykke fiktiv danmarkshistorie. Huset var i 'Matador' både bolig for familien Jensen, ligesom Agnes Jensens drev egen virksomhed i lokalerne.

Og det hænger der i porten den dag i dag stadig et levende bevis på.

Her viser et skilt, at der hos Agnes Jensen i lejligheden 1. tv. kan opmaskes strømper.

Ejendommen har været til salg i halvanden måned, og den har haft 'ekstremt mange' besøgende både på hjemmesiden og til åbent hus-arrangementer, oplyser ejendomsmægler Matthias Wolff fra ejendomsmæglerfirmaet Allan Folmer.

Der har også været flere bud på boligen, men de har ikke været interessante for sælger, lyder det.

Har det indflydelse på prisen, at boligen har været hjem for Agnes Jensen i 'Matador'?

»Der er jo noget unik danmarkshistorie over det. Det er et krydderi og et slags kirsebær på toppen. Det har en betydning for prisen, men jeg kan ikke gøre det op i kroner og ører,« siger Matthias Wolf.

Men det er vel ikke det, der sender prisen op fra 4,7 til 5,7 millioner kroner?

»Nej nej, det er slet ikke i det leje,« siger Matthias Wolf.

Boligens mange besøgende har vist sig at have en reel interesse og er ikke blot dukket op, fordi de gerne ville se 'Matador'-hjemmet, siger ejendomsmægleren.

»Vi ser høje boligpriser og kvadratmeterpriser i dette område af Køge, men ejendommens historiske og fredede islæt gør boligen meget atypisk for byen,« siger ejendomsmægleren.