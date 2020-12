I år er der langt færre personer, der bliver smittet med den frygtede hjernesygdom meningitis.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

I 2019 lå smittetallet med meningitis på 56 personer, men i år er tallet faldet markant til kun 19 personer.

Og det er ifølge en ekspert med rigtig god grund.

»Når vi har alle de her retningslinjer med sprit og afstand, så er der andre sygdomme, vi ikke bliver smittet med. Og det gælder for eksempel smitsom meningitis. Den smitter især unge, så det er en rigtig god ting, at der er færre tilfælde,« siger overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard til DR.

Smitsom meningitis skyldes bakterien meningokok, og den spreder sig på samme måde som corona gør. Det vil sige, når vi er mange sammen i lang tid og ikke får vasket hænder eller sprittet af, så trives bakterien.

Men for dem, der er blevet smittet med meningitis, har det for nogen været et dybt problematisk forløb.

B.T. har tidligere skrevet om flere personer, der har oplevet store problemer i det danske sundhedsvæsen, hvis man har fået konstateret meningitis i løbet af året.



»Jeg kom altså med hovedpine, feber samt stiv nakke og ryg. Alle symptomer på meningitis, og som min egen læge informerede sygehuset om. Men jeg havde ikke coronasmitte, så jeg måtte tage hjem. Den måde, det foregik på, var simpelthen forfærdelig,« sagde 22-årige Frederikka Vium til B.T.

»Nogen gange bliver symptomerne fejlfortolket, og det er stærkt beklageligt. Den her coronasygdom har mange forskellige ansigter, og vores læger er fuldstændig klar over, at folk kan fejle andet end corona. Men det er så magtpålæggende at undgå smittespredning,« siger Jens Friis Bak, der er lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest, til Frederikkas situation.