'Munkekroen' i Skanderborg er snart fortid. Den historiske bygning er nemlig så medtaget, at den skal rives ned.

En årelang kamp for at bevare en historisk bygning i Skanderborg er slut. Slots- og Kulturstyrelsen besluttede i foråret at ophæve fredningen af bygningen 'Munkekroen' i Adelgade, så den kunne blive fjernet. Nu har Kulturministeriet stadfæstet den afgørelse, skriver Aarhus Stiftstidende.

Dermed ligger det fast, at 'Munkekroen' skal rives ned. Ifølge avisen kommer det dog til at ske med nænsom hånd, så materialerne kan opbevares, indtil bygningen kan genopføres på en ny placering ved Vestermølle i Skanderborg.

Gennem de seneste 10 år har skiftende ejere forsømt at vedligeholde bygningen. I dag er Munkekroen i så dårlig stand, at den næppe klarer en vinter mere.

Derfor ønsker folkene bag Vestermølle Møllelaug at genopføre huset.

»Vi skal nu have et møde med Vestermølle Møllelaug, hvor vi skal have planlagt nedtagningen af Munkekroen,« forklarer administrerende direktør hos Damgaard Ejendomme A/S Finn Damgaard til Stiften.

Nu skal alle dele af den gamle kro pilles ned og pakkes sammen og opbevares på et lager.

Det er endnu uvist, hvornår huset bliver bygget op igen.