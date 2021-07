Torsdag var en helt særlig dag for en af Nordsjællands ældste kroer, der gennem tiden har været værtinde for adskillige bryllupper, konfirmationer og andre store livsbegivenheder.

For Asminderød Kro fra 1676 lukker og slukker, og omkring 23 ansatte har nu modtaget en fyreseddel.

Nedlukningen af den historiske kro skyldes, at kroen er blevet taget under konkursbegæring.

Det skriver Sjællandske Medier.

For anpartsselskabet, der står for driften af kroen, har nemlig fået et stort nej af Gældsstyrelsen til at igangsætte en redningsplan for kroens økonomi.

Og selvom det måske kunne være med til at vende skuden for kroen, der har været hårdt ramt under coronakrisen, da en stor del af omsætningen kommer fra bryllupper, er der ikke noget at gøre for kroejer Niklas Burkal Nielsen.

En stor skuffelse for kroejeren, der sammen med sin kone har forpagtet Asminderød Kro i syv år.

»Jeg er naturligvis meget trist – også overfor mine leverandører. Vores ordning kunne have sikret alle kreditorer 60 procent af gælden, som var på cirka 1,8 millioner kroner. Vi havde faktisk en positiv drift i 2021 trods coronarestriktioner. Jeg synes, det er trist, at staten – eller deres advokater – ikke ønsker at lade os fortsætte virksomheden,« siger Niklas Burkal Nielsen til Sjællandske Medier.