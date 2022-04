For varme madvarer, manglende rengøring, skimmel og dryppende retter.

Det har udløst en sur smiley til Døstrup Landevejskro ved seneste kontrolbesøg.

Af Fødevarestyrelsens rapport fremgår det, at spisestedet nu har fået en sur smiley ved tre af de seneste fire besøg.

»Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger,« som det også lyder.

De sure smileyer af faldet 18. marts og 3. februar i år samt 14. september sidste år – her blev stedet faktisk beordret lukket midlertidigt, indtil forholdene var bragt i orden. Ifølge Jv.dk var der desuden også en sur smiley i august sidste år:

Altså fire sure smileyer på kun otte måneder til spistedet, der med egne ord er 'en velbevaret kro fra 1861'.

Det seneste besøg udløst to bøder på hver 7.500 kroner.

Blandt andet på grund af nogle rødspætter, der blev opbevaret i et køleskab ved for høj temperatur. Det samme var tilfældet med mælk, fløde, færdig bearnaisesauce og smør.

Fødevarestyrelsens kontrollanter konstaterede også, at der i et andet køleskab dryppede kødsaft fra en opbevaringsbeholder og ned i en anden.

»Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi begynder at bruge lukkede beholdere til opbevaring,« står der i kontrolrapporten.

Desuden var der flere steder eksempler på manglende rengøring med eksempelvis »formodet skimmel« på nogle flasker i et køleskab.

»Vindueskarme i køkkenet fremstår beskidt med rester af fødevarer,« som der står i kontrolrapporten.

Ejeren af Døstrup Landevejskro siger til Jv.dk:

»Kokken havde fyldt køleskabet op en times tid før Fødevarestyrelsen kom. Temperaturniveauet i køleskabet nåede ikke ned, før Fødevarestyrelsen dukkede op. Nu har jeg udskiftet køleskabet, der var for dårlig til at holde temperaturen, med et industrikøleskab,« siger Hans-Henrik Hjortshøj, der også har haft hyret folk til at gøre rent.