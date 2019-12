Den legendariske kro Kalø Slotskro har været genstand for megen polemik de sidste år. Kommunen vil rive den ned, mens mange lokale vil bevare kroen.

Nu er der skrevet et nyt kapital i sagaen om kroen med den smukke udsigt til Kalø Slotsruin ved Rønde.

Den nedrivningstruede kro har fået to nye forpagtere - og de har planer om at holde en stor åbningsfest den 27. marts 2020.

»Mette (Holme, red.) og jeg har haft sommerhus i området i ti år, og kroen er et klenodie, så vi glæder os til at starte op og hilse på alle stamkunderne,« siger den ene af to nye forpagtere, Claus Andersen, til TV2 Østjylland.

Ikke desto mindre er Kalø Slotskros fremtid stadig uvis. Et flertal i Syddjurs Kommune har vedtaget, at Kalø Slotskro kan rives ned, så der kan gøres plads til et nyt velkomstcenter nær Kalø Slotsruin.

Der er blot et problem.

Det nye velkomstcenter vil komme til at koste mellem 40 og 50 millioner kroner at etablere, men endnu har ingen skudt penge i projektet.

Så om - og i givet fald hvornår - velkomstcenteret bliver til noget, er stadig et stort spørgsmål.

Kalø Slotsruin ved Rønde på Mols. Det er Danmarks bedst bevarede middelalderborg, grundlagt af Erik Menved i 1300-tallet, og idag et yndet udflugtsmål. Foto: Henning Bagger Vis mere Kalø Slotsruin ved Rønde på Mols. Det er Danmarks bedst bevarede middelalderborg, grundlagt af Erik Menved i 1300-tallet, og idag et yndet udflugtsmål. Foto: Henning Bagger

Planen om nedrivningen af den historiske kro startede allerede tilbage i efteråret 2013, da Nationalpark Mols Bjerge besluttede at etablere velkomstcenteret på området ved slotskroen.

Allerede dengang udløste nedrivningsplanen protester, og der blev startet underskriftindsamlinger for at overbevise politikerne om, at kroen skulle bevares.

Tovtrækkeriet om Kalø Slotskros fremtid fik forpagterne gennem 10 år, Inger og Luigi Pillon, til at trække stikket.

Afløserne Mette Holme og Claus Andersen har i forvejen Grønvang Grill i Randers og Ebel-Å Grill øst for Randers.