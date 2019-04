Påskelørdag startede langt fra på den bedste måde, hvis man bare har et lille historisk fodboldhjerte.

Det legendariske fodboldklubhus tilhørende klubben B. 1901 i Nykøbing Falster er nemlig brændt ned. Det skriver lokalmediet Folketidende her til lørdag morgen.

Her til morgen kæmper brandfolk stadig med at slukke ilden, men det er for sent at redde klubhuset. Det bekræfter vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»Klokken 05.44 får vi en melding om, at der er brand på stedet. Indtil videre er omkring to tredjedele af stedet brændt ned,« siger vagtchef Jan Nielsen.

Han fortæller ligeledes, at selvom det er for tidligt at komme med en endelig konklusion, så tyder alt på, at branden ikke var påsat.

»De foreløbige undersøgelser tyder på, at det er en kortslutning i printeren, som har startet branden. Men det skal de tekniske undersøgelser nu kigge nærmere på.«

»Ingen er dog kommet til skade, og det tyder ikke på, at nogen var i nærheden af branden.«

B. 1901 fusionerede tilbage i 2013 med rivalerne B. 1921, og de to klubber hedder i dag Nykøbing FC, der ligger i midten af 1. Division.

Nykøbing FC er ejet af kokken Claus Meyer, komikeren Mick Øgendahl og den tidligere landsholdsspiller Claus Jensen.

Sidstnævnte er lederen af den sportslige sektor i klubben.

B. 1901 har en rig historie som fodboldklub. I perioden fra 1963 til 1982 var de i Danmarks bedste fodboldrække alle år med undtagelse af to.

Klubhuset tilhørende B. 1901 er brændt ned natten til Påskelørdag. Foto: Claus Hansen, Folketidende Vis mere Klubhuset tilhørende B. 1901 er brændt ned natten til Påskelørdag. Foto: Claus Hansen, Folketidende

Klubbens mest kendte spiller i historien er uden tvivl landsholdslegenden og den tidligere landstræner Morten Olsen, der spillede i klubben fra 1970 til 1972, inden han rykkede videre til den belgiske klub Cercle Brugge.

Men også en anden tidligere landstræner har et stort navn i klubben. Kurt ‘Nikkelej’ Nielsen, der var landstræner, før Sepp Piontek kom til i 1980, har over flere gange været cheftræner i klubben.

Det var han i perioden, hvor klubben lå i den bedste række. I samme periode var man også i to pokalfinaler, men man tabte dem begge.

Klubhuset blev indviet i 1953 på en helt speciel måde.

Nykøbing FC skriver nemlig på deres hjemmeside, at serveringen kun bestod af kaffe og portvin, fordi det var, hvad der var penge til.