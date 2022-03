Økonomiske vanskeligheder. Konkurs. Og tidligere ejet af frikirken Faderhuset.

Bandholm Hotel har oplevet en del gennem de mere end 100 år, det hvidmalede hotel har ligget i den lille havneby på det nordlige Lolland.

Nu kommer der snart nyt liv i det traditionsrige hotel.

I maj genåbner det historiske hotel nemlig under det nye navn »Bandholm Badehotel.«

Og den nye direktør, Allan L. Agerholm, forklarer i en pressemeddelelse, at der er en indlysende årsag til navnet.

»Vi ligger lige ud til Smålandshavet, så det er fuldstændig oplagt at gøre det til et ægte, dansk badehotel. Oprindeligt var her i 1692 en kongeligt privilegeret kro, siden er det i 1886 blevet erstattet af den smukke, hvide palæbygning, der ligger her i dag. Nu skriver vi videre på historien ved at omdanne det til en firestjernet oplevelse med gastronomi af høj kvalitet, moderne spa og konferencefaciliteter på den danske sydhavskyst.«

Bandholm Hotel gik konkurs først på året. Genåbningen er blevet mulig, efter de nye ejere bag Bandholm Hotel Holding A/S, der ejer ejendommene som huser Bandholm Badehotel, er nået til enighed med kurator i konkursboet om at overtage.

Det er et erfarne hotelfolk, der står bag genåbningen.

Udover Agerholm, der er bestyrelsesformand i PARKEN Sport & Entertainment og tidligere direktør i BC Hospitality Group, består det af branchefolk, der blandt andet har været en del af relanceringerne af Marienlyst Strandhotel i Helsingør og Kokkedal Slot Copenhagen.

Planen er at menuen fremover skal bestå af gastronomi af høj kvalitet med råvarer fra Lolland og Falster.

Drømmene er med tiden en moderne spa, flere værelser og udvidede konferencefaciliteter, men i første omgang starter folkene bag med en let renovering af hotellet.