De prisstigninger, der rammer kunderne hos Midttrafik fra næste år, er 'historisk høje'.

»Midttrafik har valgt at udnytte det fulde takststigningsloft på 10,3 procent, som Trafikstyrelsen har udstukket.«

Sådan lyder det i en artikel om de kommende takststigninger på Midttrafiks egen hjemmeside.

Også Jyllands-Posten har omtalt prisstigningerne, som rammer fra næste år.

Det betyder altså, at det vil kunne mærkes, hvis man skal med den offentlige transport i det område næste år.

Blandt andet oplyses det, at en enkeltbillet stiger med otte procent, mens et klippekort og rejsekortet i gennemsnit vil stige med 14,4 procent.

Pendlerkortet vil samtidig stige med 6,5 procent, lyder det.

Dog vil hverken pensionister, der rejser med Midttrafiks pensionistkort, eller fritidskunder, der rejser på Midttrafiks dagsbilletter, opleve højere prisstigninger.

Midttrafik oplyser, at det er de stigende brændstofpriser og inflationen, der har sat de danske trafikselskabers økonomi under pres.

Særligt sidste år, og det tyder også på, at det fortsætter i 2023, lyder det.

Til Jyllands-Posten fortæller formanden for Midttrafiks bestyrelse, Steen Vindum (V), at prisstigningerne er nødvendige, selvom de højere priser måske kan få folk til undgå at tage den offentlige transport:

»Det er et tveægget sværd, et valg mellem pest og kolera. Egentlig vil vi gerne fastholde lavere priser, så folk har råd, og på den anden side har vi en forpligtelse til, at tingene hænger sammen, og at det også er der i fremtiden,« siger han.