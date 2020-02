Da et gammelt køkkenskab på det historiske Kragerup Gods forleden skulle renoveres, gjorde tømreren en noget usædvanlig opdagelse.

Bagerst i skabet fandt han nemlig en gammel Fanta-flaske. Og i den flaske lå to sammenrullede og håndskrevne breve.

»Til at begynde med tænkte jeg: 'Hvad er dog det?' Det var helt gult og rullet sammen, og det var skrevet på en gammel plantegning over lokalerne,« fortæller hotelchefen på Kragerup Gods, Dennis Dahl, til B.T.

På den ene af sedlerne - der viste sig at være knap 54 år gamle - stod der med sirlig skrift:

Her kan du se en af sedlerne, der var efterladt i Fanta-flasken. Foto: Kragerup Gods Vis mere Her kan du se en af sedlerne, der var efterladt i Fanta-flasken. Foto: Kragerup Gods

'Dato 22. juni 1966. Dette skab er lavet hos Tømrermester Bruno Frederiksen Slagelse af snedkersvend Willy Sørensen og snedkerlærling Bjarne Larsen.'

Videre står der, at skabet var en udfordring at lave, men det 'blev dog færdigt'. Afslutningen på sedlen lød:

'Jeg er født den 22-2-1950 og er nu 16 år. Bjarne Larsen.'

Den fødselsdato betød, at den pågældende snedkerlærling snart ville fylde 70 år - og blandt andet af den grund besluttede man på Kragerup Gods, der ligger på Vestsjælland, at man ville forsøge at finde frem til ham.

Her ses den anden seddel. Foto: Kragerup Gods / Dennis Dahl Vis mere Her ses den anden seddel. Foto: Kragerup Gods / Dennis Dahl

»Det hele er ret pudsigt. Det er så pudsigt, som det overhovedet kan være,« fortæller Dennis Dahl, som først fortalte om historien til TV 2 ØST.

»Og vi tænkte, at det kunne være sjovt at få fat i ham.«

Derfor tog de et par billeder af flasken og sedlerne og delte det onsdag på Kragerup Gods' Facebookside med teksten: 'Kender du Bjarne?'

Derfra stak det helt af.

Her ses Dennis Dahl med flaskeposten. Foto: Kragerup Gods / Dennis Dahl Vis mere Her ses Dennis Dahl med flaskeposten. Foto: Kragerup Gods / Dennis Dahl

Opslaget er i skrivende stund fredag nået ud til 240.000 danskere - og det er blevet delt mere end 2.700 gange.

»Det er helt vildt! Der må man sige, at vi virkelig står sammen,« siger Dennis Dahl.

Ikke længe efter blev det historiske gods kontaktet af Stadsarkivet i Slagelse, som helt af sig selv havde fundet frem til Bjarne.

»Så jeg ringede til ham, og han var lidt mundlam i starten, fordi jeg spurgte direkte ind til, om han havde været herude i 1966,« griner Dennis Dahl og fortsætter:

Foto: Kragerup Gods / Dennis Dahl Vis mere Foto: Kragerup Gods / Dennis Dahl

»'Hvordan vidste du det?', sagde han. Så måtte jeg forklare, at det var fordi, vi havde fundet hans lille signatur inde i et af vores skabe. Det er åbenbart noget, man gjorde dengang, efterlod små signaturer gemt rundt omkring.«

Fordi Bjarne snart fylder 70 år, har Kragerup Gods valgt at tilbyde ham og hans hustru et ophold med overnatning, middag og et møde med godsejeren.

»Så vi håber, at han kigger fordi sammen med sin hustru og lige kan se det hele igen,« fortæller Dennis Dahl og tilføjer:

»Vi spurgte også vores godsejer (Birgitte Dinesen, som overtog efter sine forældre, Marie Louise og Erik Dinesen, i 1998, red.), om hun kunne huske ham, og det mente hun faktisk godt, at hun kunne. Det samme kan hendes mor, som stadig bor her i nærheden.«