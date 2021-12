En maveplasker i millionklassen.

Nogenlunde sådan kan man beskrive den økonomiske situation, som det historiske friluftsbad Vestbad er havnet i.

Vestbad, som Brøndby Kommune driver sammen med Rødovre Kommune, forventer et økonomisk merforbrug på to millioner kroner i 2021 på grund af nedlukning og genåbning under coronapandemien.

Det fremgår af et referat fra et møde i kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune.

Det er ikke første gang, at Vestbad er på dybt vand. Faktisk har friluftsbadet allerede har et økonomisk efterslæb fra sidste år, oplyses det i referatet.

Vestbad forventes derfor ikke at kunne afdrage merforbruget på de to millioner kroner inden for en overskuelig årrække.

De to ejerkommuner har nu besluttet at kaste en økonomisk redningskrans til Vestbad.

Rødovre Kommune har foreslået, at merudgiften på de to millioner kroner fordeles mellem Rødovre og Brøndby kommune efter en fordelingsnøgle, hvor Rødovre dækker 1,1 millioner kroner og Brøndby dækker de resterende 0,9 millioner kroner.

Brøndby Kommunes forvaltning vurderer, at merudgiften kan finansieres inden for Idræts- og Fritidsudvalget eksisterende budget i 2021.

Det skyldes primært, at Brøndbys aftenskoler og folkeoplysende foreninger ikke når det forventede budget.

Politikerne i Brøndby har valgt at følge forvaltningens indstilling om at dække Vestbads ekstraregning.

Vestbad blev indviet som friluftsbad i 1958. Det historiske friluftsbad har dog haft flere problemer i de forgange år.

I juni 2020 genåbnede Vestbad efter en omfattende renovering, der undervejs resulterede i en bitter strid mellem bygherre (Brøndby og Rødovre Kommune) og entreprenøren.

Konflikten resulterede i, at Vestbad måtte udskyde den planlagte åbning i 2019 to gange, så det samlet set resulterede i en forsinkelse på et helt år.

Vestbad er i øjeblikket nedlukket frem til foreløbig 5. januar på grund af de aktuelle covid-19-restriktioner.

Renoveringen, der blev påbegyndt i 2018, havde et samlet budget på 50 millioner kroner, som du kan læse mere om nedenfor.