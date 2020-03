Sidste år kostede ildebrande 49 menneskeliv i Danmark. Oftest opstår dødsbrande i forbindelse med rygning.

Knap en person om ugen.

Så mange omkom i gennemsnit i forbindelse med brand sidste år.

Helt præcist kostede brande 49 menneskeliv i 2019 i Danmark. Det er det laveste antal på et år, siden man begyndte at føre statistik over antallet af brandofre tilbage i 1983.

Det fremgår af en analyse lavet af Beredskabsstyrelsen og TrygFonden.

Ifølge analysechef i Beredskabsstyrelsen Bo Torp Henriksen skyldes udviklingen blandt andet, at vores boliger er blevet mindre brandfarlige.

For eksempel er adskillelsen mellem rækkehuse og lejligheder i nyere boliger brandsikret, så ild sjældent breder sig. Desuden har kampagner gennem tiden gjort danskerne mere opmærksomme på brandsikkerhed.

Og endelig har flere installeret røgalarmer.

Men når det alligevel går galt, og mennesker omkommer af røgforgiftning eller forbrænding, sker det ofte i forbindelse med rygning.

- Rygning er den væsentligste årsag. I over halvdelen af tilfældene, hvor nogen omkommer i brand, er branden opstået på grund af uforsigtighed ved rygning, siger Bo Torp Henriksen.

- Derudover fordeler det sig på faktorer som madlavning og kortslutning af el-installationer, fortsætter han.

De fleste - cirka to ud af tre - ofre for dødsbrande er mænd. Tre ud af fire bor alene, og mange har problemer med helbredet.

- Helbredsproblemer betyder, at man kan have svært ved at komme væk, hvis der opstår brand, siger Bo Torp Henriksen.

Generelt er det især hos sårbare borgere, at der skal gøres en særlig indsats for at mindske risikoen for brand.

Derfor er der i forvejen mange steder samarbejde mellem blandt andet hjemmeplejen og brandvæsnet hos svækkede ældre.

Eksempler på remedier, der bruges til at forebygge brand, er brandhæmmende sengetøj og rygeforklæder og -tæpper til rygere.

Dertil kommer mobile sprinkleranlæg og røgalarmer.

Mens mellem 70 og 75 procent af befolkningen som helhed har opsat røgalarmer i deres hjem, har det vist sig, at det kun er 15 procent af dem, der mister livet i brand, som har installeret røgalarm.

/ritzau/