Det er lige nu historisk billigt at købe og holde bil i Danmark.

Det viser en analyse, som Spar Nord har lavet i samarbejde med Bilbasen.

»Analysen viser noget om omkostningerne til bilhold i forhold til bilbudgettet. Og man kan bare konstatere, at de afgiftsomlægninger, der har været gennem de seneste mange år, de har samlet set betydet, at det er billigere at eje en bil i Danmark end nogensinde før. Det er en god nyhed,« siger Bilbasens markedsanalytiker Jan Lang i JP-podcasten ‘Radiobil’.

Han bruger den populære SUV Nissan Qashqai som eksempel. Udgaven af japanske Qashqai, der kom i handlen første gang i slutningen af 00'erne, kostede dengang 278.000 kroner herhjemme.

Men selv om der er gået 12 år siden da, kan man nu blive ejer af en spritny model af samme bil til 209.000 kroner.

Den yderst populære SUV'er er altså krone til krone blevet 69.000 kroner billigere i løbet af den lange periode. Og så er 2021-udgaven en bil af langt højere kvalitet.

»Det viser noget om, hvordan udviklingen har været,« siger Jan Lang.

Der er i løbet af de seneste blot tre år kommet en kvart million flere biler på de danske veje.

Først og fremmest fordi det netop er blevet billigere at anskaffe en bil end nogensinde før. I direkte sammenhæng med det er det ikke mindst mikro- og minibilerne, der trækker antallet af nye biler op.

Spar Nords og Bilbasens markedsanalyse viser, at det er blevet mellem 30 og 35 procent billigere at eje en ny mellemklassebil, end det var for 10 år siden.

I runde tal betyder det, at én kørt kilometer nu koster 70 øre mindre end i 2011.

Og at man ved et kørselsbehov på 20.000 kilometer årligt altså dermed direkte sparer 14.000 kroner i husholdningsbudgettet i forhold til tidligere.