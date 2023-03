Lyt til artiklen

På tredje dag opstanden fra de døde, står der i trosbekendelsen.

Men Hotel Søfryd i Jyllinge skulle bruge lidt mere tid end Jesus.

Men resultatet var – i store træk – det samme. Det ifølge sn.dk 'ikoniske hotel' er nemlig genopstået efter en konkurs.

Det skriver selvsamme medie, sn.dk.

I slutningen af februar kunne mediet skrive, at badehotellets økonomi var så dårligt, at Retten i Roskilde den 14. februar havde taget hotellet under konkursbehandling.

Men det holdt en måned. Ifølge sn.dk holdt badehotellet og dets restaurant allerede i sidste uge en smugåbning, før der mandag var regulær åbningsdag.

Restauranten kommer angiveligt til at fortsætte fuldstændig uændret fra tidligere.

Det er også samme person, Martin Kraunsøe, der vil drive stedet, men han er ikke længere blandt ejerne af stedet.

Hotel Søfryd har mange år på bagen. Hotellet slog således dørene op for første gang i 1916.