Hele 27 danskere har på en og samme dag fået status af at være blevet lottomillionærer.

Det skete mandag aften, da Danske Spil foretog en usædvanlig stor og historisk ekstratrækning.

»Selvom vi er på den anden side af juleaften, synes vi, at det er på sin plads at sprede lidt ekstra, forsinket julestemning,« siger Malene Mølgaard, administrerende direktør i Danske Lotteri Spil.

Det var det relativt nye lottospil 'Det Store Jule Lotto', der udløste de mange millionærer.

Her blev der således udtrukket 25 vindere, der alle har vundet en million kroner.

Samtidig blev der som ved de sædvanlige lottotrækninger fundet to vindere af den såkaldte 'Millionærgaranti', der dermed sikrede sig samme beløb.

»I dag kan 25 danskere – og to vindere af Millionærgarantien – så hoppe og danse en ekstra tur rundt om juletræet af ren juleglæde over at være blevet millionærer,« siger Malene Mølgaard.

Det er første gang nogensinde, at Danske Spil har fundet Lottovindere på en anden dag end lørdag.

Samtidig er der i 'Det Store Jule Lotto' blevet trukket mange flere vindere end i de to tidligere år, hvor antallet 'kun' var 12.

Mandagens trækning af i alt 27 vindere markerede derned den største enkeltstående chance for at at blive millionær nogensinde,

I en pressemeddelelse har Danske Spil desuden udpenslet, hvorfra i landet de mange nye millionærer i Det Store Jule Lotto' kommer fra:

Seks millionærer har købt deres kuponer hos følgende forhandlere:

Shell Viby, Skanderborgvej 123, 8260 Viby J

Bilka Odense, Niels Bohrs Alle 150, 5230 Odense M

Center Kiosken, Rugvang 36, Tarup Center, 5210 Odense NV

SuperBrugsen Lystrup, Lystrup Centervej 85, 8520 Lystrup

Føtex Frederikssund, Kalvøvej 2A, 3600 Frederikssund

SuperBrugsen Nørre Aaby, Grønnegade 12, 5580 Nørre Aaby.

Fem millionærer har spillet via det såkaldte Plusabonnement og bor i:

Aarhus kommune

Djursland

Greve kommune

Holbæk kommune

Skanderborg kommune.

14 af de nye millionærer har spillet via mobil eller web og bor i:

Ballerup kommune

Frederiksberg Kommune

To i Gentofte kommune

Gladsaxe kommune

Grønland

Helsingør kommune

Holbæk kommune

Hvidovre kommune

Lolland-Falster

Odense by

Slagelse Kommune

En mindre kommune i Region Hovedstaden

En mindre kommune nord for København.

Endelig er der de millionærer, der ramte plet via den såkaldte millionærgaranti: