Dronningen talte direkte til børnene i sin nytårstale og sendte en kritik afsted mod grådige danskere.

I skal være søde - og ikke drille og såre hinanden.

Omtrent sådan lød et af dronning Margrethes budskaber i hendes nytårstale, der blev sendt mandag aften fra Fredensborg Slot.

Og det er usædvanligt, at dronningen reserverer en central del af sin nytårstale til at tale direkte til landets børn, lyder det fra historiker Michael Bregnsbo fra Syddansk Universitet.

- Specielt appellerer hun til børn, og det forekommer mig nyt. Man skal vise forståelse og tænke på andre og ikke drille og såre, og hvis man har gjort det, skal man gøre det godt igen. Det er i øvrigt også noget, der gælder de voksne, sagde hun. Det var et bemærkelsesværdigt afsnit.

Dronning Margrethe kom med flere forholdsvist markante udtalelser i sin nytårstale, fremhæver historikeren.

- Der var nogle steder, hvor hun var markant. Her fremhævede hun blandt andet mennesker med en særlig samfundsmæssig position og ansvar, der har svigtet, siger Michael Bregnsbo og kalder denne gruppe for "samfundets elite".

Han nævner, at tankerne i den sammenhæng blandt andet ledes hen på sagen om Britta Nielsen, der er fængslet og sigtet for millionsvindel i Socialstyrelsen. Samt skandalen om hvidvask for milliarder i Danske Banks estiske filialer.

- Og når hun talte om klima og miljø, nævnte hun de unge - at det er dem, der er særligt optaget af klimaproblemerne, for det er dem, der skal overtage den verden, der risikerer at blive ødelagt af global opvarmning og forurening.

- Det var en tale, hvor det lykkedes at sige noget væsentligt om samfundet og forholdet mennesker imellem, siger Michael Bregnsbo.

Dronningen satte i sin tale spørgsmålstegn ved, om økonomisk fremgang gør vores liv rigere.

Om vi med den teknologiske udvikling har mistet empatien med de mennesker, vi er i kontakt med gennem eksempelvis sociale medier, og om vi er blevet for overfladiske som mennesker.

- Det var stærke, men efter min mening helt nødvendige og berettigede ord fra majestæten, siger Michael Bregnsbo.

/ritzau/