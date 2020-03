Det er for at understrege den alvorlige situation omkring coronavirus, at dronningen taler til danskerne.

Dronning Margrethe holder tirsdag aften klokken 20 en tale til den danske befolkning, efter at det smitsomme coronavirus er begyndt at sprede sig i Danmark.

Kongehusekspert Michael Bregnsbo, der er lektor ved institut for historie på Syddansk Universitet, kan ikke huske, at noget lignende er sket i dronningens regeringstid.

Han mener, at det er noget helt særligt, at regenten holder tale direkte til befolkningen.

Danskerne er nemlig kun vant til at se dronning Margrethe holde tale ved den helt faste og skemalagte nytårstale.

- Det er meget ekstraordinært. Det er det virkelig. Det skal understrege situationens alvor for dem, der måtte være i tvivl, siger Michael Bregnsbo.

Han vurderer, at det har en anden virkning, når det er dronningen, der taler direkte til danskerne i forhold til, hvis det er myndigheder eller politikere.

- Det gør det ekstra slagkraftigt, og det er med til at understrege situationens alvor, samt at det er en helt ekstraordinær situation, vi befinder os i.

- Det er for at forberede os på, at det vi ser nu, er den svage begyndelse. Så kan vi få indtrykket af, at det er ekstra alvorligt, når det er dronningen, der går på tv og holder tale, siger Michael Bregnsbo.

Tirsdag eftermiddag lyder det, at 977 personer i Danmark er konstateret smittet med coronavirus. Fire, der var smittet med virusset, er døde.

Det offentlige Danmark er samtidig blevet lukket ned for at undgå stor smittespredning.

Michael Bregnsbo regner med, at talen kommer til omhandle den situation, som danskerne har befundet sig i den seneste tid.

- Hun vil nok nævne, at det er en situation, der vil kræve ofre af os alle, siger han.

Talen skal samtidig bruges til at vise, at dronningen er der, og at hun skal samle nationen og befolkningen, påpeger han.

Talen er optaget på Fredensborg Slot. Den bliver vist klokken 20 på både DR og TV2, oplyste kongehuset i en meddelelse tirsdag.

/ritzau/