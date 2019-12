Dronning Margrethes 48. nytårstale vil ikke være en tale, der bliver husket særlig tydeligt, mener historiker.

Årets nytårstale fra dronning Margrethe skiller sig ikke særlig meget ud fra tidligere nytårstaler, som dronningen har holdt.

Det mener Sebastian Olden-Jørgensen, der er lektor i dansk historie ved Københavns Universitet.

- Talen var pæn og ordentlig og kom rundt til alle sædvanlige stoppesteder på nytårstale-ruten. Dronning Margrethe har gjort det, hun skulle.

- Den var ikke dårlig, der var bare ikke noget særlig bemærkelsesværdigt ved den, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Klimadebatten har præget året, og derfor var det ifølge Sebastian Olden-Jørgensen forventeligt, at dronningen kom ind på temaet.

- Klima er jo ikke et stort politisk stridspunkt i Danmark, men selvfølgelig er det noget, der fylder meget i folks bevidsthed.

- Kongehuset skal sige de rigtige ting, men uden at politisere for meget, så det blev kun lige nævnt, alt andet ville måske have været kunstigt, så det var kun forventeligt, siger han.

I årets nytårstale kom dronningen også ind på ensomhed. Men det blev leveret meget neutralt og kunne være sagt i en hvilken som helst nytårstale i dette årti, mener Sebastian Olden-Jørgensen.

- Det, hun sagde om ensomhed, er jo alt sammen rigtigt - og det kan vi alle sammen nikke genkendende til.

- Hun nævner altid noget almenmenneskeligt i sin tale, men tidligere år har det tit været med en løftet pegefinger. Her han hun talt om at være gode mod hinanden eller ikke at opsluges af digitale medier. Her er ensomhed meget neutralt, siger han.

Årets tale er nummer 48 i rækken af nytårstaler, som dronningen har holdt, siden hun blev dronning i 1972.

Talen blev transmitteret fra dronningens modtagelsesværelse i Christian IXs palæ på Amalienborg. Det er i samme rum, hvor dronningen til hverdag modtager blandt andre statsministeren og udenrigsministeren.

/ritzau/