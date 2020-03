Dronning Margrethe kaldte det hensynsløst at samle sig til fester, når Danmark kæmper med coronavirus.

Dronning Margrethe kom tirsdag aften med en løftet pegefinger til danskerne i sin tale.

Det vurderer Sebastian Olden Jørgensen, der er lektor med særligt fokus på hofhistorie ved Københavns Universitet.

- Hun kom med en løftet pegefinger. Ikke en voldsom én, men dog et moralsk budskab.

Dronningen påpegede i sin tale, at der stadig er nogle, der holder fester, på trods af at Danmark befinder sig i en alvorlig situation med spredning af coronavirus. Regenten brugte både ord som "tankeløst" og "hensynsløst".

Sebastian Olden Jørgensen mener, at dronningen brugte sig selv i talen.

- Man kan da håbe, at nogle så vil lytte mere efter. Dronningen brugte sin stil og personlighed. Det var dog eksakt det samme budskab, som statsministeren kom med, siger han.

Dronningens tale blev vist, umiddelbart efter at statsminister Mette Frederiksen (S) havde præsenteret en række nye tiltag i kampen mod coronavirus.

- Det var den bekymrede og fattede landsmoder, som sagde alt det man kunne forvente, og hun bakkede fuldstændig op om regeringen, siger han.

Selv om dronning Margrethe mere eller mindre gentog budskaberne og opfordringerne fra myndighederne, så kan det have en anden betydning for danskerne.

- Det styrker vores fællesskab, og det giver måske lidt mod og lidt tryghed at vide, at vi er sammen om det her.

- Dronningen, som er et symbol på landets nationale fællesskab, er også med i det her billede, siger Sebastian Olden Jørgensen.

Hun lagde heller ikke skjul på, hvorfor hun holdt tale til danskerne.

- Hvordan vi handler i disse dage, kan blive afgørende for, hvordan situationen udvikler sig i de nærmeste uger, lød det i talen.

Appellen fra majestæten gør, at borgerne bliver gjort opmærksom på situationens alvor, vurderer Sebastian Olden Jørgensen.

- Borgerne bliver styrket i deres fortrøstning og deres tro på, at det her er en alvorlig situation, og at myndighederne har styr på det, siger han.

/ritzau/