De fleste aarhusianere kender den ikoniske Hipsterhøj i Graven foran Le Coq.

En varm sommeraften kan det være svært overhovedet at få plads på den lille forhøjede græsplæne i Latinerkvarteret.



Og Højen eller 'Hipsterhøjen' har altid været er særligt sted, hvor unge mennesker samles.



Men nu ser det ud til, at området ved Hipsterhøjen som vi kender det, er på vej væk.



Det gælder i hvert fald for arealet omkring højen. Sådan lyder det fra Aarhus Kommune.



Stadsarkitekt Anne Mette Boye opfordrer brugere af Hipsterhøjen til at give deres bud på, hvordan man kan udvikle området.



Det skal sættes i værk nu, fordi den gamle tandlægeklinik på Graven 21, der ligger lige bag højen, som har stået tom i noget tid, skal sælges.



Det giver dermed kommunen en mulighed for at se på arealet omkring Hipsterhøjen, som de altså ønsker at udvikle og gøre anderledes.



Hvordan skal det se ud i fremtiden? Det spørger de aarhusianerne om.



Hipsterhøjen er blevet en ikonisk plads i byen, fordi aarhusianerne selv har taget byrummet til sig og gjort det til deres. Der er altid fyldt med mennesker, der drikker øl og hygger sig.



Kommunen selv nævner muligheder som at lave området til en grøn lommepark med træer eller et sted mere flere siddepladser.



Alle inputs vil blive vedlagt som inspiration i forbindelse med udbud og salg af ejendommen.