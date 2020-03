Det er ikke et påbud, men en anbefaling, argumenterer Dansk Varmblod, der ikke vil aflyse messe i Herning.

Selv om myndighederne har opfordret til at udskyde eller aflyse arrangementer med flere end 1000 deltagere, får det ikke arrangøren af en igangværende messe og hingstekåring i Messecenter Herning til at aflyse.

- Vi hæfter os ved, at der ikke er kommet et påbud fra myndighederne, men alene en anbefaling.

- Hvis regeringen havde den holdning, at det ville være uansvarligt at gennemføre arrangementet, ville vi have fået et pålæg, og det har vi ikke.

Sådan skriver formand Jan Pedersen og direktør Casper Cassøe fra Dansk Varmblod i et opslag på Facebook.

Arrangementet, der afholdes hvert år i marts, begyndte onsdag og varer til og med søndag.

Det trækker ifølge Dansk Varmblods facebookside normalt flere end 53.000 besøgende fordelt på de fem dage.

Ud over hingstekåring er der samtidig en stor rideudstyrsmesse.

Dansk Varmblods formand siger til Jyllands-Posten, at økonomien ved at aflyse ikke har spillet en rolle i beslutningen.

- Nej, jeg kan sige så meget, at bestyrelsen har været samlet i en time for at diskutere, hvad vi skulle gøre, og det økonomiske aspekt har aldrig spillet en rolle i den diskussion.

- Dette er et arrangement, der allerede er i gang og derfor vælger vi ikke at aflyse, uddyber han over for avisen.

I Nordjylland meddelte arrangøren af en stor forårsmesse i Arena Nord først, at weekendens arrangement ville blive gennemført.

Men få timer senere ændrede arrangøren mening.

- Efter fornyet vurdering af situationen ser vi desværre ingen anden udvej end at aflyse den store messe i Frederikshavn, siger direktør i Arena Nord Per Malmberg til TV2 Nord.

Det var ventet, at arrangementet ville tiltrække over 10.000 gæster fordelt på to dage.

Regeringens anbefalinger gælder i første omgang resten af marts.

/ritzau/