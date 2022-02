Der er godt smæk på i luftrummet over vores hoveder, hvor fly suser rundt. Men alt er ikke, hvordan det skal være.

For flymylderet i himlen afspejler ikke, hvor mange passagerer, der er ude at flyve.

Ifølge CNN er mange af flyene enten fuldstændig eller delvist tomme, såkaldte spøgelsesfly.

Spøgelsesflyene, der for alvor blev en ting ved udbruddet af covid-19, vækker stor bekymring hos Greenpeace.

I en analyse, lavet af Greenpeace, fremgår det, at mere end 100.000 spøgelsesfly vil husere henover os i Europa denne vintersæson.

Og specielt ud fra et klimatisk synspunkt er Greenpeace ude med riven over for flyindustrien.

For ifølge Greenpeace er de omtrent 100.000 flyvemaskiners negative indvirkning på klimaet tilsvarende til et års CO₂-udledning fra 1,4 millioner biler.

Derfor kan det virke som komplet idioti, at flyindustrien fortsat sender spøgelesfly afsted. Men hvis man spørger det store flyselskab Lufthansa, som står for cirka 17 procent af flytrafikken i Europa, er der en fin årsag til det.

»Selvom der er en lav efterspørgsel, må Lufthansa Group Airlines sende disse fly afsted for at sikre rettigheder til at lette og lande i lufthavnene i Europa,« siger en talsmand for Lufthansa til CNN.

Det handler altså om, at flyselskaberne er nødt til at sende et vist antal fly i luften for at beholde sine tidsrammer i en given lufthavn, hvorpå de har lov til at lande, få passagererne af flyet, tanke op og få et nyt hold ombord til at lette.

Men at Lufthansa blot sender fly afsted for at beholde de værdifulde tidsrammer, møder også kritik iblandt flybranchen, hvor lavprisselskabet Ryanair også er utilfredse.

»Hvis Lufthansa virkelige er nødt til at sende flyene afsted, så skulle de måske overveje at sænke priserne til en lav billetpris,« siger direktøren for Ryanair, Michael O'Leary, ifølge mediet.