Vi ved godt, at vi stadig skal holde afstand. Men folk bliver dårligere og dårligere til det.

Det har blandt andre Jesper Pedersen, der sælger is fra sin butik Vaffelbageren i Faaborg, noteret sig.

På døren til vaffelbageriet minder flere gule skilte om, at der højst kan være to kunder ad gangen.

Alligevel kom en familie på tre voksne forleden ind for at købe is. Da Jesper Pedersen bad en af dem om at vente udenfor, blev de vrede. Da de et par minutter senere forlod vaffelbageriet med deres is i hånden, var det med afskedshilsenen 'Dit store, fede svin'.

Det er langtfra første – eller – eneste gang, at Jesper Pedersen oplever, at kunder reagerer negativt på kravet om, at de skal holde afstand.

»Tonen er klart blevet grovere. Folk tror, at de kan lave deres egne regler.«

En dag kom en familie ind og sagde: 'Vi må godt gå ind sammen, for vi har haft corona.' Mens en anden undskyldte sig med at, 'vores barn er handicappet, så vi må godt være flere sammen.'

Især efter myndighederne ændrede afstandskravet fra to til en meter, har det været svært for kunderne at forstå, at der stadig kun må være to kunder i butikken på én gang.

Alle butikker og virksomheder i detailhandlen skal: • Sikre mindst fire kvadratmeter tilgængeligt gulvareal pr. kunde.

• Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

• Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.

• Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

• I videst muligt omfang sikre udstrakt tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne.

• Sikre brug af handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

• Sikre, at kunderne holder behørig afstand – også i købssituationer. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs. Kilde: Dansk Erhverv

Jesper Pedersen kan godt forstå kundernes frustration.

»Men det ændrer ikke på lovgivningen. Jeg kan få en bøde på 10.000 kroner, hvis jeg ikke sørger for at overholde reglerne,« siger han.

Historien om de utilfredse kunder endte i de lokale medier, og siden har Jesper Pedersen med egne ord været på 'lidt af en rutsjebanetur'.

»Det er godt at få fokus på, at reglerne stadig gælder. Men det er sørgeligt, at jeg er blevet kontaktet af flere andre butikker, der fortæller, at også de oplever, at reglerne bliver overtrådt,« siger han.

Jesper Pedersen 44 år.

Bor i Odense.

Har haft ishuset Vaffelbageren i Faaborg siden 2006.

Afskedskommentaren sved i selvværdsfølelsen, men de mange positive kommentarer og virtuelle krammere, Jesper Pedersen de seneste dage har fået – både på sin Facebook-side og i virkeligheden – har lunet.

På Facebook skrev én: 'Det viser bare, at du er en omsorgsfuld og ansvarlig forretningsdrivende, som følger regeringens retningslinjer. Dem kunne vi godt bruge flere af. Godt gået, Jesper.'

Flere er også kommet forbi butikken for at vise deres opbakning.

»Der var f.eks. én, der kom ind og købte en endnu større is, end han havde tænkt sig, 'for at jeg ikke skulle være det eneste fede svin i byen',« griner Jesper Pedersen.

Andre har lige skullet prøve ham af ved at gå tre ind sammen.

Nu har Jesper Pedersen udskrevet en konkurrence, hvor kunder kan vinde et gavekort på 1.000 kroner, hvis de kan gætte, hvor mange der må være i butikken ad gangen.

Han har noteret sig, at en af deltagerne i konkurrencen er de utilfredse kunder. Så nu har de lært lektien.

Måske er moralen: Nogle lærer bedst med pisk, andre med gulerod – eller is.