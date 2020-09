»Hun fik et chok. Hun troede, det var en bombe eller noget, der sprang.«

Fredag eftermiddag fik 53-årige Hikmet Polat fra Albertslund et noget ubehageligt opkald fra sin hustru, mens han var på arbejde.

Hun havde været alene hjemme, da det voldsomme uvejr, der har ramt store dele af landet, bevægede sig hen over den sjællandske by – og deres hus på Kongsager.

Pludselig kunne hun hørte en høj lyd komme fra taget, og så lød braget.

»Hun fik et chok og tænkte: 'Hvad er det?'. Hun gik så ind i stuen og kunne se, at taget lå nede foran huset,« forklarer Hikmet.

»Hun ringede til mig og fortalte, hvad der var sket, og jeg fik også et chok. Jeg tænkte: 'Det kan ikke være rigtigt. Det er umuligt'.«

Da han kom hjem, kunne han dog se, at det – desværre – var muligt.

Taget på midten af deres hus var blevet blæst af. Og det samme var taget på det udhus, der ligger i forlængelse af deres hjem.

»Jeg er stadig chokeret,« fortæller Hikmet.

Familien, der også tæller tre børn, som »heldigvis« var i skole, da det skete, er nu helt uden strøm og lys.

»Og vandet falder bare ind i stuen,« forklarer den 53-årige mand.

»Der er meget, der er gået i stykker. Det er sindssygt, det er sindssygt,« fortsætter han lettere opgivende.

Han forklarer, at han har ringet efter hjælp og nu venter på, at der kan komme nogen frem, som kan dække huset til og beskytte det mod regnen.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende før i Danmark. Man hører om, at det kan ske i voldsomt vejr i for eksempel Australien, men ikke i Danmark. Det er heller ikke kun mit hus. Der er mange andre her omkring, der er blevet ramt. Meget hårdt ramt,« forklarer Hikmet.

På Twitter har Københavns Vestegns Politi også tidligere fredag oplyst, at man er til stede i Albertslund, hvor flere huse er blevet ødelagt. Det kan du læse mere om i artiklen HER.

