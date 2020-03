Udenrigsministeriet kæmper for at få danskere hjem fra destinationer i udlandet. Nu er 22 på vej fra Peru.

22 danskere er lige nu på vej fra Peru mod Europa, oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

7 er kommet med et tysk fly til Frankfurt, mens de 15 andre er om bord på et østrigsk fly med kurs mod Wien.

- Vi arbejder hele tiden på at få danske rejsende hjem - blandt andet ved at samarbejde med andre europæiske lande, oplyser Udenrigsministeriet på Twitter natten til lørdag.

Perus præsident, Martín Vizcarra, meddelte den 15. marts, at der ville blive indført nødretstilstand i landet. Siden er al kommerciel luftfart til og fra Peru indstillet.

Bente Lindegaard, der er fra København og ansat på Ritzau Scanpix, har i to uger været indkvarteret på et af hovedstaden Limas hoteller.

Hun er sammen med det danske rejseselskab Viktors Farmor, som fik afbrudt en rundrejse i Peru midt i marts, da der blev indført nødretstilstand i det sydamerikanske land på grund af coronaviruskrisen.

Bente Lindegaard er ikke blandt de 22 danskere, som nu er på vej mod Europa.

Natten til lørdag dansk tid skriver hun i et opslag på Facebook:

- Ambassaden i Brasilien har lige ringet. Vi syv, der er tilbage på hotellet fra Viktors Farmor, flyver fra Lima på søndag klokken 16.00. Vi flyver til London og derfra hjem til København.

- Tak til Udenrigsministeriet for at få os hjem - og tak til rejsebureauet Viktors Farmor, som har gjort alt, hvad de kunne, for at hjælpe os undervejs.

- Det bliver en rejse, vi aldrig glemmer.

