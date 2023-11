Det hidtil største it-sikkerhedsangreb mod Danmark blev afværget tilbage i maj.

Angrebet ramte 22 energivirksomheder tilbage i maj 2023. Angrebet kunne i værste fald have ramt 100.000 danskere. Det skriver energiorganisationen Green Power Denmark på deres hjemmeside.

»Angrebet er det største i Danmark nogensinde. Vi har ikke set det omfang, den præcision og den professionalisme før.«

Det udtaler Jørgen S. Christensen, teknologidirektør i Green Power Denmark og fortsætter:

»Det her er det tætteste, vi har været på, at fjendtlige aktører har kunnet slukke for vores el, varme og vand,« siger han.

Jørgen S. Christensen mener, at angrebene var udført på en måde, som man ikke hidtil har set.

»Vi har ikke set det omfang, den præcision og den professionalisme før. Der var tale om angribere, som på forhånd vidste, hvem de skulle ramme.«

Ifølge teknologidirektøren er det bemærkelsesværdigt, at angrebet nåede så langt som det gjorde.

»Den danske energisektor oplever hver dag forsøg på cyberangreb, men de fjendtlige aktører kommer sjældent forbi forsvarsmuren. Det gjorde de her, og vi skal forberede os på, at det kan ske igen,« siger han.