Hvis der kommer et mildt forår, der får positiv effekt på smittetallet, så skal der åbnes yderligere, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

- Eksperterne siger, at vi skal passe på ikke at komme over 900 indlagte, fordi det så kan det betyde at andre patientgrupper måske ikke kan blive behandlet. Det er derfor, at vi skal være forsigtige, siger Magnus Heunicke.

Opdateres....