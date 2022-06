Lyt til artiklen

Forestil dig, at dit barn fødes med en sjælden, men alvorlig sygdom.

Forestil dig så, at barnet får uoprettelige skader, fordi sygdommen først opdages, når barnet er et år eller ældre og derfor (for) sent får behandling.

Scenariet udspiller sig lige nu hos en række nybagte forældre i Danmark.

For selvom Sundhedsstyrelsen allerede tilbage i april 2021 anbefalede at indføre screening for den sjældne, men meget alvorlige muskelsvindslignende sygdom, spinal muskelatrofi, er det altså fortsat ikke noget, der findes i Danmark.

Det gør det til gengæld i Norge og Holland. Flere europæiske lande har desuden igangværende pilotprojekter med screeningen. Herhjemme er der til gengæld ikke afsat midler.

Det vækker undren hos Muskelsvindfondens direktør:

»Det er uforståeligt, at der ikke er sket noget, når omkostningen ikke er større. Nu må vi håbe på, at Sundhedsudvalget tager affære med de mandater, de repræsenterer,« siger Henrik Ib Jørgensen.

Det vil koste 1,4 millioner kroner årligt, fremgår det af et nyligt ministersvar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

Valdemar lider af den muskelsvindslignende sygdom spinal muskelatrofi, som han har fået, fordi begge hans forældre er raske bærere af et defekt gen. Han har ikke fået medicin fra fødslen og har derfor allerede pådraget sig skader. Foto: Henrik Petersen/Byrd. Vis mere Valdemar lider af den muskelsvindslignende sygdom spinal muskelatrofi, som han har fået, fordi begge hans forældre er raske bærere af et defekt gen. Han har ikke fået medicin fra fødslen og har derfor allerede pådraget sig skader. Foto: Henrik Petersen/Byrd.

Som det ser ud i dag, screenes alle nyfødte børn for 18 sjældne sygdomme ved fødslen, som kan behandles.

Det sker ved en blodprøve i hælen. Senest blev screening for immunsygdommen cystisk fibrose indført i programmet i 2016.

Da B.T. spørger medlem af Sundhedsudvalget og sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF), hvorfor screeningen ikke er indført, er hun også uforstående over for den manglende handlekraft:

»Det er ikke godt nok, at vi ikke er kommet længere. Men det afhænger formentlig af, at der skal afsættes ekstra midler. Når det så er sagt, har jeg svært ved at forstå, at ministeriet ikke har kunnet finde sølle 1,4 millioner kroner. Det er småpenge i det store budget i forhold til gevinsten,« siger Kirsten Normann Andersen og tilføjer:

»Hvis ikke ministeriet kan finde pengene og dermed leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling, så er det noget, vi i sundhedsudvalget må tage med til finanslovforhandlingerne for 2023. Det giver mening at forebygge sygdommen, så den ikke udvikler sig unødvendigt og dermed kommer til at koste mere,« siger hun.

Der findes i øjeblikket cirka 150 personer med spinal muskelatrofi i Danmark. Ud af cirka 60.000 nyfødte årligt fødes seks til otte børn med sygdommen, der er stærkt invaliderende.

Siden Sundhedsstyrelsens anbefaling i 2021 er der født fire nye børn med sygdommen, oplyser Muskelsvindfonden til B.T.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har dog fortsat fokus på Sundhedsstyrelsens anbefaling vedrørende spinal muskelatrofi, skriver han i det nylige ministersvar til Folketingets Sundhedsudvalg.

»Der pågår en afklaring af mulighederne for indførelse af screeningsprogrammet, som blandt andet vil afhænge af de politiske processer og prioriteringer.«

Coronasituationen og kapacitetsudfordringer på hospitalerne er en del af forklaringen på, hvorfor der ikke blev afsat penge til screeningen på finansloven i 2022, oplyser Sundhedsministeriet.