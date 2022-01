I et brev til Folketingets Epidemiudvalg skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at han ønsker at bakke op om Epidemikommissionens indstilling, som går på, at de nuværende restriktioner skal ophæves.

Dog kommer han også med en enkelt ændring.

Det fremgår af brevet, der blev sendt tirsdag, og som B.T. har fået indsigt i.

I øjeblikket står kategoriseringen af coronavirus som en samfundskritisk sygdom til at udløbe efter 5. februar.

Det vil ministeren have rykket frem:

»Jeg ønsker at følge Epidemikommissionens indstilling, men dog således, at kategorisering af covid-19 som samfundskritisk sygdom ophæves med den 1. februar 2022,« skriver han.

»Når covid-19 ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, er der en række bestemmelser i epidemiloven, som ikke længere finder anvendelse. Det indebærer, at der ikke vil være hjemmel i lovgivningen til at fastsætte regler som forudsætter, at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. De pågældende regler vil bortfalde, når kategoriseringen som samfundskritik sygdom ophæves den 1. februar 2022,« skriver han videre.

Regeringen har indkaldt partiernes sundhedsordførere til møde onsdag klokken 12.15.

Derefter mødes Folketingets Epidemiudvalg klokken 15.45.

Det er forventningen, at der onsdag aften vil blive afholdt et pressemøde om situationen.