Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kommer nu med en kraftig opsang til alle dem, der ikke tager corona-udbruddet i Danmark seriøst.

»Jeg ser stadig alt, alt for mange, der tager alt for afslappet på vores sundhed i den her krise. Alt for mange, som ikke holder afstand og som åbenbart ikke føler, det er relevant for dem at gøre som myndighederne siger,« skriver han et længere opslag på Facebook tirsdag morgen og fortsætter:

»Men epidemien er i gang nu. Vi kan ikke undgå den længere. Men vi kan sætte en kraftig dæmper på den voldsomme stigning. Og det er det nødvendigt, at vi gør nu. For vi ser store stigninger i antal indlagte. Det kan vores sundhedsvæsen ikke holde til. Det kan ingen landes sundhedsvæsener holde til.«

Videre skriver han, at det gælder for alle.

Også de unge og raske, skriver han, før han med store bogstaver fortsætter:

»Jo, det gælder for alle. Du risikerer at blive en del af en dødbringende smittekæde, som i enden har et barn med nedsat immunforsvar, en kronisk patient eller din egen far eller mor. Den her virus smitter langt mere og er langt mere brutal over for hele samfund, end noget vi normalt kender til,« skriver han.

Han stiller videre selv spørgsmålet: 'Når man nu er sendt hjem på coronaferie, så kan man vel godt holde fest med nogle man kender godt, som ikke er syge?'

Til det svarer han - igen med store bogstaver:

»NEJ. Afstand gælder alle. Selv med dine venner skal du holde fysisk afstand.«

I opslaget gentager han de tre helt store råd, som er blevet delt igen og igen den seneste tid:

Hold afstand. Husk god håndhygienje. Og host i dit ærme, ikke i dine hænder.

Siden coronasmitten første gang blev konstateret i Danmark, er 914 blevet testet positive. Antallet af smittede kan dog være højere, da myndighederne den 12. marts ændrede strategi og ikke længere tager prøver på alle potentielt smittede, men kun på dem, der udviser moderate alvorlige symptomer.