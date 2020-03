Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er langt fra tilfreds med sundhedsmyndighedernes håndtering af coronavirussen.

For mens WHO anbefalede lande at teste så mange som muligt, så valgte de danske sundhedsmyndigheder kun at teste alvorligt syge personer.

»Jeg er ikke tilfreds med det punkt i strategien om fortsat at teste fortrinsvis alvorligt syge. Det var en for snæver målgruppe. Der burde man teste langt flere,« siger han i P1 Morgen tirsdag og tilføjer, at myndighederne skulle have været bedre foreberedt på udbruddet.

Ministeren vil imidlertid ikke gøre sig til dommer over, hvorvidt strategien med kun at teste alvorlige syge personer var en fejl eller ej.

»Det, jeg bare kan konstatere, er, at når WHO så entydigt, ikke kun i pressen, men også direkte til mig, siger, at det her er den entydige anbefaling, også til Danmark. Så tager jeg det selvfølgelig videre til sundhedsmyndighederne. Og derefter lavede vi det til en strategi, der er en overbygning fra tidligere. Men jeg mener, at man fra starten burde have sagt, at man tester så mange som muligt,« siger han videre i interviewet.

På et pressemøde i den forgangne uge var meldingen fra WHO klar og tydelig til alle verdens lande: »Test, test, test,« men da direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm blev spurgt ind til den udmelding, var svaret, at det ikke var møntet på Danmark.

Men det passer ikke, siger Magnus Heunicke.

Han har siden været i kontakt med WHO’s generealdirektør, der har understreget, at ALLE lande altså bør teste så mange som muligt.

»Alle lande skal teste aggressivt. Der måtte jeg derfor sige, at vi skal være foran. Jeg måtte påtage mig det politiske ansvar.«

Alligevel har Magnus Heunicke fortsat tillid til Søren Brostrøm og det arbejde, som Sundhedsstyrelsen udfører, understreger han i interviewet.

»Det er velrespekterede mennesker i Danmark og i udlandet. Det vigtigste er, at vi lærer af de fejl, vi vil begå undervejs.«

På pressemødet mandag meddelte Magnus Heunicke, at man fremover ville teste markant flere, end man hidtil har gjort.